ويجز يحذف فيسبوك: بانتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا

أعلن مغني الراب ويجز عن قيامه بخطوة جديدة تعبيرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، واعتراضه على تحيز منصة فيسبوك ضد أهالي غزة.



وكتب ويجز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد قمت بحذف فيسبوك وماسنجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية".



وأضاف: "في انتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا. الجميع سئموا من هرائهم على أي حال".



وكان ويجز شارك في مظاهرات داعمة لفلسطين يوم الأحد 12 نوفمبر، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وتجول ويجز رابطًا الكوفية الفلسطينية فوق رأسه، وعرض عددا من اللافتات المرفوعة في التظاهرة، ومنها لافتة "فلسطين حرة" و"مقاومة الاحتلال مبررة. قف مع فلسطين!".



وعلى مدى الأسابيع الماضية، سجل ويجز أكثر من موقف عبر من خلاله عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخلال جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في إحدى المظاهرات التي تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تنظيمها في نيويورك.



وعلق ويجز على التظاهرة قائلا: "المظاهرة دي معمولة علشان اليهود اللي عايشين في نيويورك طالعين يقولوا مش عايزين المجزرة اللي بتحصل تبقى باسمهم، الناس دي عايزة تبرأ نفسها وتقول ملهاش دعوة باللي إسرائيل بتعمله".



كما ظهر ويجز في مقابلة تليفزيونية قال فيها: "يعني الـ CIA مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة".



وأكد ويجز خلال المقابلة دعمه لحملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل قائلا: "دورنا أكبر بكتير مما نظن، مش لازم فلوس قهوتي تروح لإسرائيل، أو تروح لجيش معين، أنا بحاول اشرب كوباية قهوة وحد غيري تاني ينتفع، 2 مدنيين بنحاول نشتري شيء، وليه الناس عمالة تدفع فلوسها لإسرائيل عشان تقتل مجموعة من المدنيين"، حسب لقائه في برنامج "هاشتاج" المذاع عبر شاشة "الجزيرة مباشر".



وخلال حفله الغنائي في مونتريال بكندا قبل أيام، قال ويجز لجمهور الحفل: "الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة". -وكالات

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