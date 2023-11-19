حسناء من نيكاراغوا تخطف لقب ملكة جمال الكون

توجت، شينيس بالاسيوس، من نيكاراغوا، بلقب ملكة جمال الكون 2023، وذلك في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.



وتسلمت بالاسيوس (23 عاما)، السبت، التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأميركية، أربوني غابرييل.



وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها شابة من نيكاراغوا بهذه المسابقة. وحصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى، والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.



وفازت بالاسيوس التي قالت إن "التواضع والامتنان" من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات، التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.



وفي إجابتها على السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس "أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين، حتى تتمكن المرأة من العمل في أي مجال"، مضيفة: "لا حدود للنساء".

واستعرضت جميع المشاركات على خشبة مسرح في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية التي تم تجديدها حديثا في العاصمة سان سلفادور.



وأعلن منظمو الاحتفال الذي حضره رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أن النسخة المقبلة ستقام في المكسيك.