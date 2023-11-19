يلي سلب الأرض ما بوفر أغنية.. فارس كرم يعلق على سرقة إسرائيل لإحدى أغانيه (فيديو)

علق الفنان اللبناني فارس كرم على حادث سرقة أغنيته من قبل إسرائيليين، حيث تم التعرف عليها من خلال فيديو نشر لحفل جماهيري في إحدى المدن الإسرائيلية.



ونشر الفنان فارس كرم على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" مقطع من حفل إسرائيلي يغني إحدى أغانيه وهي بعنوان "الغربة".





وعلق فارس كرم على الفيديو بالقول:“اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”. -سبوتنيك