يلي سلب الأرض ما بوفر أغنية.. فارس كرم يعلق على سرقة إسرائيل لإحدى أغانيه (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق الفنان اللبناني فارس كرم على حادث سرقة أغنيته من قبل إسرائيليين، حيث تم التعرف عليها من خلال فيديو نشر لحفل جماهيري في إحدى المدن الإسرائيلية.
ونشر الفنان فارس كرم على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" مقطع من حفل إسرائيلي يغني إحدى أغانيه وهي بعنوان "الغربة".
وعلق فارس كرم على الفيديو بالقول:“اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”. -سبوتنيك
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