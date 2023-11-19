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وفاة شقيق وزيرة الثقافة هيفاء النجار

11/19/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار وفاة شقيقها المرحوم داوود يوسف فضل حجار، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز السبعين عاما.
هذا وسيعلن عن موعد التشييع وقبول العزاء حال وصول الجثمان الطاهر من الولايات المتحده الأمريكية. لا أراكم الله مكروها بعزيز.

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