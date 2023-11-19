وفاة شقيق وزيرة الثقافة هيفاء النجار
التاريخ
11/19/2023 2:23:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار وفاة شقيقها المرحوم داوود يوسف فضل حجار، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز السبعين عاما.
هذا وسيعلن عن موعد التشييع وقبول العزاء حال وصول الجثمان الطاهر من الولايات المتحده الأمريكية. لا أراكم الله مكروها بعزيز.
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