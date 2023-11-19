نصائح عليك اتباعها أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

هناك أشخاص كثيرون يعشقون قيادة السيارة أثناء هطول الامطار، من أجل معايشة الاجواء الشتوية، ويفضل الكثير الابتعاد عنها، لأن المطر من أهم مسببات حوادث السير الناجمة عن الانزلاقات والتي تشكل خطرا على سائقي السيارات ويجب على الراغبين في القيادة تحت المطر اتباع بعض المبادئ الأساسية التي من شأنها حمياتهم أثناء القيادة.



قبل أي شيء آخر تتمثل النصيحة الأولى حول القيادة تحت المطر بتحديد فيما إذا كان سبب الخروج من المنزل ضرورياً أم لا، فإن لم يكن ذا أهمية، فيفضل بكل الأحوال تأجيل الخروج إلى حين تحسن الحالة الجوية، لأن القيادة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة تعد خطراً بحد ذاتها، وليس هنالك داعٍ لأن تعرض نفسك لخطر الانزلاق أو انحجاب الرؤية التي تؤدي إلى حوادث مرورية أثناء القيادة.



وتالياً إليك بعض النصائح لضمان سلامتك في هذه الأجواء:

-تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان لأن الأماكن المنخفضة والوديان تشكل خطورة بسبب انحدار المياه، الذي يخضع السيارة لقوة الجر، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها متسببة بأضرار للمركبة ومستقليها.



ــ تأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.

ــ تفقّد حالات ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة.



ــ احرص على زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك.



ــ اخفض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة لتفادي الاستخدام المفاجئ للمكابح أو الضغط الشديد عليها.



ــ احرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.



ــ التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.



ــ كن أكثر حذراً ولا تتخط السرعة المحددة.



ــ يتوجب عدم تخطي المركبات الأخرى إلا في ظروف تسمح بذلك.



ــ أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.