-->

Sunday, 19 November 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القلق.. حينما يحاصر الفرد ويمضي به لدوامة من التخبطات والفشل

11/19/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- لعل البعض تردد على مسامعه مصطلح "عصر القلق"، وهذا ما يعتقده الكثير من علماء النفس في عصرنا الحالي، فبهذه الأيام أصبح القلق اضطرابا منتشرا، ومتغلغلا في مجتمعاتنا.
وكما ذكر فرويد المؤسس للتحليل النفسي بأقواله: "لست في حاجة إلى تقديم القلق لكم فكل منا قد ابتُلي بهذا الشعور، والحق أقول لكم، إنه حالة وجدانية نشعر بها بأنفسنا، وتعاودنا مرة تلو الأخرى".
وقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جامعة هارفارد، أن الأمراض العقلية تشكل 15 % من العبء الذي تسببه الأمراض العضوية، وأن "الاكتئاب والقلق" يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لفقدان القدرة على مواصلة الحياة والعمل بصورة طبيعية.
ويعرف القلق من الناحية النفسية بأنه "حالة من الهم والضيق والألم تتملك الإنسان وترتبط بشيء أو سبب واضح أو غير واضح، قد يكون موجودا أو غير موجود، أو بمخاوف قادمة قد تكون قائمة أو غير حقيقية.
شعور القلق هذا يرافق العشريني أمجد طوال الوقت بحسب وصفه، فلا يوم يمر دون أن يشعر بهذا الشعور الذي لا يستطيع وصفه بالكلمات.
ويوضح أمجد أنه بدأ يشعر بهذه الحالة في سن مبكرة، ويخشى دائما من حدوث أمر سيئ، فحتى الأحداث العادية للبعض تقلقه، معترفا أن القلق كان سببا في فشله في بعض الأحيان.
بينما لارا (23 عاما) فتعترف بأن عالم السوشال ميديا افقدها ثقتها بنفسها وأصابها بحالها من القلق الدائم من شكلها ولباسها، وحتى طريقة تفكيرها.
وتشير لارا إلى أنها لم تكن تقلق من قبل كما هي الآن، ولكن متابعتها الدائمة للمؤثرين زرع بداخلها هذا القلق، وأصبحت غير قادرة على التفكير بشكل جيد أو أنها متأخرة عن البقية.
وللهروب من هذا القلق قررت لارا، أن تبتعد عن السوشال ميديا وفق قولها، إذ شعرت أنها بدأت تفقدها التركيز على حياتها وأهدافها، وتقول "اذا بقيت بهذا العالم رح افقد ثقتي بنفسي وسيزداد قلقي، وعليه ابتعدت عن هذه المتابعة والتعلق بكل ما ينشر حتى أعيد التوازن لنفسي".
وبدورها تبين الاختصاصية النفسية عصمت حوسو، أن القلق مرض العصر، إذ إن القلق من الأمراض العصابية التي زاد انتشارها بشكل كبير في العصر الحديث، وبالذات بين الفئة العمرية الصغيرة، خاصة بين المراهقين وهذا يعود لمتغيرات ومداخلات عديدة.
وتوضح حوسو، أن هنالك الكثير من العوامل لعبت دورا في ازدياد القلق، بداية من التلوث الاشعاعي والضوضائي فالتكنولوجيا كما خدمت المجتمعات، الا أنها أضرتها في ذات الوقت، لأن تعامل الفرد أصبح مع أجهزة جامدة فقللت من مهارات التواصل وبهذا زادت نسبة القلق خاصة في الاعمار الصغيرة.
وتشير حوسو الى أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أتاحت منابر للجميع وطرق سهلة وسريعة للتواصل والتعلم وتكوين الصداقات، إلا أنها قلصت من خبرات التواصل الحياتية ودفعت الإنسان نحو عزلة حادة.
وتضيف حوسو أن جميع مصادر التلوث سواء بالطعام أو الهواء أو الاشعاعات التي تخرج من الاجهزة الحديثة تحدث ضوضاء عقلية تسبب القلق، مؤكدة ذلك بقولها "الشخص لا ينام الا والجهاز بيده وهذا الامر أثر على نوعية النوم وبالتالي أثرت على زيادة نسبة القلق".
وتلفت حوسو الى أن القلق بحد ذاته إذا لم يتم معالجته مبكرا، من الممكن أن يتحول الى اكتئاب بسهولة، مضيفة أن ضغوط العصر الحديث على الجيل الحالي أتت من السوشال ميديا وفكرة النموذج المثالي للشكل واللباس والثقافة الاستهلاكية التي أحدثت الرغبة في الغنى السريع والنجاح والشهرة السريعة، بسبب هؤلاء الذين يبرزون على السوشال ميديا والذين يؤثرون بشكل كبير على فئة الشباب، وعندما لا يستطيع الشاب أو الفتاة أن يكون مثلهم أو غير قادر على تقليدهم يتولد لديه شعور القلق.
ومن جهة أخرى فقد تبدل النظام العالمي والضغوط السياسية والاقتصادية والفجوة الكبيرة بين الاهل والجيل الحالي في التعامل وطرق التربية التقليدية الكلاسيكية التي لم تعد تنفع مع الجيل الحالي بحسب حوسو، فجميعها عوامل زادت من نسبة القلق.
وتؤكد ذلك بقولها: "فيما مضى كانت الفجوة بين الجد والحفيد، بينما الآن نجدها بين الاخوة الذين بينهم سنوات بسيطة، كما وقد قل دور الاسرة مقابل طغيان دور الاعلام والسوشال ميديا والرفاق".
ومن جانب آخر تقول حوسو، "دخل على ثقافتنا الاستخدام السيئ للمهلوسات من الحبوب والكحول وهذه مدخلات وعوامل دخلت على ثقافتنا وغيرت تركيبة ومنظومة القيم، وبذلك غيرت تركيبة المجتمع وبحكم الاحداث السياسية والحروب التي حدثت فلم تعد المجتمعات متجانسة".
وتبين أن هناك الكثير من العوامل والمدخلات التي رفعت استعداد الانسان للقلق، مشيرة الى أن هنالك قلقا ايجابيا، لأننا بشر في النهاية، اذ هنالك هامش انساني ألا وهو "قلق الوجود"، ويعني كيف يحافظ الانسان على حياته من القلق عندما يكون لديه امتحان أو مقابلة عمل أو شيء يستحق أن يقلق عليه.
ولكن القلق الذي حدث زاد على الهامش الانساني المقبول والحد الطبيعي، وفق حوسو، والذي سبب المرض القلقي بعدة أشكال منها: الفوبيا والوسواس القهري والوساوس بأنواعه، واضطراب ما بعد الصدمة؛ بسبب الحروب والمشاهد التي نراها وكذلك جائحة الكورونا وتوابعها، وجميع أنواع الحروب الي تحولت من حروب عسكرية على ارض الواقع الى حروب لها أشكال وأنواع أخرى منها: حرب التكنولوجيا مثل حرب الذكاء الاصطناعي وحرب بيولوجية الفيروسات.
وتؤكد حوسو أن جميع هذه العوامل جعلت استعداد الانسان وقدرته على التحمل أضعف وأقل من السابق، ووفقا لذلك اصبح استعداد الفرد للقلق والخوف من المستقبل أكثر.
وبذات الوقت تلفت حوسو الى أن الشعور بالقلق ليس جديدا على الانسان، والجيل القديم كان يعيشه ولكن العوامل تغيرت وتبدلت.
وتشير إلى أن الحل يمكن بأنه الفرد يجب أن ينتبه على أطفاله من الصغر ويساعدهم في حال شعر بأنهم يمرون بحالة من القلق، مشددة أنه عندما يشعر الانسان أن قلقه زاد على الحد الطبيعي، وبدأ يتأثر نمط حياته اليومية والانتاجية وشبكة علاقاته، هنا يجب أن يتجه الى شخص مختص ليساعده.
وتذكر حوسو انه في بعض الاحيان المختص قادر من جلسة واحدة أن يكتشف ما يعاني منه الفرد ويستطيع ان يعلمه كيف يتعامل مع القلق ويخفف منه، بينما إذا زاد على حده، ففي هذه الحالة يحتاج طبيبا نفسيا وادوية ليخرج منها؛ فكلما تطور القلق أصبح تأثيره أعلى وعلاجه أصعب والفترة الزمنية للعلاج اطول.
وتشير حوسو إلى انه من الممكن في حالات شديدة ان يتحول القلق من مرض عصابي الى أمراض ذهانية تدمر حياة الفرد، لذلك يجب ألا يهمل القلق، فأينما يوجد القلق يحدث الاكتئاب، مبينة ان الاكتئاب يعد السبب الثاني للوفاة بعد الجلطة في العالم، إذ هنالك حالات كثيرة تنتهي حياتها بسبب الاكتئاب.

MENAFN19112023000072011014ID1107453897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث