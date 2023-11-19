-->

Sunday, 19 November 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألزهايمر يعطل مناطق بالدماغ تتجاوز الذاكرة.. دراسة تكشف

11/19/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- اكتشف فريق من الباحثين أن مرض ألزهايمر، يعطل مناطق في الدماغ تتجاوز تلك المتعلقة بالذاكرة، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Neuroscience.
وميز علماء الأعصاب مناطق وأنظمة الدماغ حسب الوظيفة لأكثر من قرن، وفقا لنهج الشبكة لاتصال الدماغ، وتبين أن الخلل المعرفي الذي يظهر في مرض ألزهايمر، ينتج عن فشل أنظمة الدماغ المتخصصة المتعددة المترابطة داخل شبكة دماغية واسعة النطاق.
ولكن ما يزال من غير الواضح كيف تختلف تغيرات شبكة الدماغ مع شدة الخرف، وما إذا كانت مختلفة عن التغيرات التي تظهر في شبكة الدماغ السليم في مرحلة الشيخوخة.
ويعد فهم هذه التغييرات أمرا مهما لتحديد سبب الخلل الوظيفي المعرفي والدماغي المرتبط بمرض ألزهايمر.
اختلالات دماغية مصاحبة لمرض ألزهايمر
فقد قام باحثون من جامعة تكساس في دالاس، بقياس تنظيم شبكة الدماغ الوظيفية لدى الأشخاص الذين يختلفون في العمر وحالة الخرف للتأكد مما إذا كان هناك فرق.
وقال جاجان ويغ، الباحث المقابل للدراسة: "قد يكون من الممكن اكتشاف بعض الاختلالات الدماغية المصاحبة لمرض ألزهايمر والتي تتجاوز الذاكرة والانتباه في مراحل مبكرة جدًا، حتى أثناء الضعف الإدراكي المعتدل قبل تشخيص مرض ألزهايمر".
تأثيرات الشيخوخة
كما اكتشف الباحثون، أن مرض ألزهايمر والشيخوخة الصحية يرتبطان بأنماط متميزة من تعطل شبكة الدماغ، حيث أثر مرض ألزهايمر على اتصال كل من الشبكات الارتباطية والشبكات الحسية الحركية، في حين اقتصرت الشيخوخة على تعطيل الشبكات المعرفية.
وقال الباحث ويغ: "في الشيخوخة الصحية، تبدو التغييرات مركزة إلى حد كبير على أنظمة الارتباط. وتكون الأنظمة الحسية والحركية مستقرة بشكل عام. ومن خلال بيانات مسح الدماغ المتوفرة الآن، يمكن حساب اختلافات الدماغ المرتبطة بالعمر وملاحظة التغيرات الفريدة في شدة الخرف. ومن خلال استكشاف ذلك، يتبين أن تفاقم الخرف لا يرتبط فقط بالتغييرات في أنظمة الارتباط ولكن أيضا بالأنظمة الحسية والحركية".
ويقول الباحثون: "إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن تفاعلات الشبكة المتأثرة بمرض ألزهايمر أوسع من تلك المتأثرة بالشيخوخة الصحية".
المعالجة البصرية والذاكرة
وقال زيوي تشانغ، الباحث الرئيسي للدراسة: "إن التفاعلات "عند كبار السن، الذين لا يظهرون أي ضعف إدراكي، تكون في المقام الأول بين مناطق الدماغ التي تؤدي وظائف مماثلة أو داخل أنظمة الدماغ. أما في حالات المرضى، الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض ألزهايمر، فتتغير أيضا التفاعلات بين المناطق التي تؤدي وظائف متميزة - مثل المعالجة البصرية والذاكرة".
وكانت التغيرات المرتبطة بمرض ألزهايمر في شبكات الدماغ مستقلة عن العوامل الأخرى المرتبطة عادة بالمرض، مثل مستويات بيتا الأميلويد.
ويمكن تفسير ذلك، بسبب بقاء بعض الأشخاص، الذين يعانون من أمراض ألزهايمر النموذجية مثل لويحات الأميلويد أو تشابكات تاو، غير متأثرين معرفيًا.
ويمكن أن يكون الخلل في شبكة الدماغ، طريقة جديدة لوصف الضعف الإدراكي المرتبط بمرض ألزهايمر وقد يوفر هدفا للعلاج المحتمل.
كما أوضح الباحث ويغ، أن ما تم التوصل إليه في الدراسة يقدم "أدلة مهمة نحو تحديد أنواع العجز السلوكي الأكثر تأثراً في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر وأشكال الخرف الأخرى"، موضحًا أنه "بينما يواصل العلماء تحسين المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر المستندة إلى شبكة الدماغ، فإنه يتم التركيز على مصدر جديد وفريد للمعلومات للمساعدة في تشخيص مرض ألزهايمر، وقياس مخاطر المرض لدى الأفراد الأصحاء". -(العربية نت)

MENAFN19112023000072011014ID1107453896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث