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أحداث غزة تؤجج مشاعر وحوارات مغلفة بالحنين للعودة بين آباء وأبناء

11/19/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - رغم الألم والقتل وسقوط الآلاف من الشهداء في حرب يقودها العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد شعب أعزل يرفض التخلي عن أرضه؛ يبقى أمل العودة هو الانتصار على كل ما يحدث في غزة اليوم. الأمل بالنصر لم يعد مجرد حلم كل ما يجري الآن هو تمهيد لاسترجاع الأرض المسلوبة.
غزة بشجاعة أبطالها والمرابطين فيها، أشعلت مشاعر الكبار والصغار حتى باتت الحوارات التي تدور اليوم داخل البيوت بين الآباء وأبنائهم كلها تصب في دائرة واحدة هي أمل العودة للوطن أحاديث مغلفة بالحنين تطرح يوميا على طاولة النقاش العائلي للتذكير بأهمية القضية وتلك الذكريات التي ما تزال محفورة تأبى أن تنسى، بالإضافة لتجديد الانتماء لفلسطين ومدنها وقراها ومقدساتها.
بلهفة المشتاق لتراب الوطن يجلس أبو خالد بين أبنائه وأحفاده يسرد لهم كل ما عايشه من ذكريات على أرض فلسطين يحدثهم بيقين الواثق بأن العودة باتت قريبة بإذن الله.
حوارات دافئة تحمل الأمل رغم الألم فكل ما يشاهدونه من قتل وقصف ودمار لا يمنعهم من التفكير باللحظات الأولى بعد التحرير، وكيف ستكون حياتهم بعد العودة للأرض التي لطالما تمنوا معانقتها والسير في طرقاتها.
تساؤلات كبيرة يطرحها الصغار لكونهم أصبحوا أكثر وعيا بما يحدث والبحث بكل ما يخص تاريخ فلسطين للتأكيد على الحق وعروبة الأرض المقدسة فالنصر قد يحتاج لبعض الوقت لكنه آت لا محال. وهذا ما تؤمن به نهلة وبناتها اللواتي يتطلعن للعودة للأرض التي يعشقن تفاصيلها رغم أنهن لم يعشن فيها.
حبهن لفلسطين كبر معهن فهن لا يضيعن أي فرصة تقربهن منها يبحثن طوال الوقت عن كل ما يشعل في نفوسهن الحنين لها سواء من خلال كلام الكبار عنها أو حتى عن طريق الإنترنت.
تقول نهلة؛ "أحداث غزة هذه المرة جاءت مختلفة فزادت من الوعي وخاصة لدى الصغار إذ أصبحوا أكثر شغفا للتعرف على فلسطين من خلال الصور والاستماع للأحاديث التي تعمق بدورها الانتماء للأرض"، مبينة أن بناتها وجدن في الأحداث برغم قسوتها بارقة أمل لحياة بدأن يرسمن ملامحها بالشوق لوطن التين والزيتون وبيارات البرتقال.
أحداث غزة والعدوان الشرس عليها كما يرى اختصاصي علم الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع غيرت أمور كثيرة مؤخرا، أهمها أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى طاولة البحث سواء السياسي أو الدولي أو حتى الأسري، فمنذ أكثر من 40 يوما والحديث بين الناس والعائلات عن القضية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، وبالتالي هذا كله أوجد جيلا جديدا.
وبحسب جريبيع فإن الحديث عن القضية الفلسطينية وأن تكون محور اهتمام كما هي اليوم كنا نفتقده طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث كانت لها مساهمة كبيرة في زيادة الوعي لدى الجيل الجديد سواء كان ذلك من خلال السوشال ميديا أو شاشات التلفاز والأخبار أو من خلال الحديث الدائر في المجتمع من بيوت ومدارس وجامعات وأماكن عمل. ويبين جريبيع أن المسؤولية الأكبر تقع اليوم على عاتق الأسر بضرورة زيادة الوعي السياسي لدى أبنائها بالقضية الفلسطينية والتي هي قضية المسلمين والعرب وكل الأحرار وليست للفلسطينيين وحدهم، لذلك فمهما جدا أن تكون الأحاديث داخل الأسر عن تاريخ فلسطين وبشاعة العدو الصهيوني حتى نخلق جيلا واعيا مهتما بالقضية الفلسطينية لأنه للأسف بالسنوات الماضية غابت القضية عن أجنداتنا وحتى عن أحاديثنا اليومية لانشغالنا بأمور أخرى بعيدة عنها.
كما أن استخدام الأطفال لسلاح المقاطعة فرصة أيضا لتعميق انتمائهم بالأرض وللحديث عن فلسطين كقضية وطنية تخص كل شريف والتأكيد لهم على عودة فلسطين لأصحابها يوما ما.
ومن جهته يبين الاختصاصي التربوي الأسري الدكتور عايش نوايسة أن الحوار بين الآباء والأبناء عن فلسطين وتاريخها وذكريات الأهل وتطلعاتهم المستقبلية بالتحرير هذا كله أوجدته الحرب على غزة، وبالتالي كل ما يجري من أحداث اليوم كان السبب في إعادة أحياء القضية الفلسطينية.
ولذلك، فإن لدى الجيل الجديد تساؤلات كبيرة جدا حول أصل اليهود وادعاءاتهم الكاذبة بحقهم في فلسطين، وهذا ما يتطلب من الأهل والتربويين أن يجيبوا على أسئلتهم بطريقة منطقية تعمق الولاء والانتماء لديهم.
ووفق نوايسة، فإن الجميع بدأوا يتأثرون بالشخصية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ويتغنون تاريخيا بالأقصى والقدس مما شكل لدى الناس حالة وجدانية عامة لها انعكاساتها الكبيرة على المضمون الفكري للصغار. ويلفت إلى أن البوصلة وبسبب أحداث غزة موجهة حاليا لفلسطين وهذا ما يمكننا من إعادة تشكيل أبنائنا وتوجيههم للاهتمام أكثر بالقضية والتأكيد على عروبة فلسطين وتاريخها.
ويقول الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي؛ "كنا أطفالاً صغارا نستمع لحوارات الكبار حول القضية، حق العودة، اللاجئين، النكبة، النكسة، المجازر الصهيونية، المخيمات.. وبشغف وفضول الأطفال نسأل دوماً عن فلسطين، وتفاصيل القضية، وكان الآباء والكبار يجيبون عن أسئلتنا بحب وبشغف لا يقل درجة عن شغفنا في نقل المعلومة كاملة غير منقوصة، وكأنها أمانة واجبة التسليم".
ويضيف "هكذا كبرنا، وكبر الطفل في داخلنا على حب فلسطين وحمل همّ القضية في داخله، وحملنا على عاتقنا إيصال الأمانة للجيل الذي بعدنا، وجيلاً بعد جيل نتناقل القضية ونوصلها عبر حوارات وجلسات العائلة".
ويذهب سريوي إلى أن الحاجة إلى الانتماء، هي إحدى الحاجات الأساسية التي ذُكرت في هرم ماسلو للاحتياجات وفق النظرية الإنسانية في علم النفس، والتي تنص على أن الإنسان بعد أن يحقق حاجاته الفسيولوجية من مأكل ومشرب..إلخ، وحاجات الأمان مثل الأمن النفسي والمعنوي والصحي..الخ، فإنه ينطلق للبحث عن تحقيق حاجاته الاجتماعية والحاجة للانتماء إلى جماعة والشعور بأنه جزء منهم والانتماء لوطن..إلخ.
هذا الانتماء هو فطرة إنسانية، فكل انسان لديه انتماء لوطن وعائلة ولجماعة ولهوية، ومن أنواع الانتماءات التي تشكل في مجموعها جزء من شخصية الإنسان في تعامله مع الأشياء والأشخاص.
وتأتي أهمية الحوار بين الآباء والأبناء حول القضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين وذكريات الأهل وآمال التحرير وعودة الأرض لأصحابها كل ذلك يسهم في تعميق الجذور والانتماء للأرض، ويغذي الدور الديني الذي يدعم تحقيق هذه الآمال والطموحات لدى المؤمنين بها تجاه النصر والتحرير.
ووفق سريوي، هو واجب شرعي ووطني على كل أب وأم بايصال هذه الأمانة للأبناء وابلاغ الرسالة وزرع بداخلهم حب الوطن، فلسطين ليست فقط للفلسطينيين بل هي قبلة المسلمين الأولى ويجب على كل مسلم أن يشعر بالانتماء لفلسطين ويحمل همّ القضية ومعركة التحرير، وقد ذكرت أحاديث كثيرة عمّا يحصل الآن وعمّا سيحصل في المستقبل، وهذا يؤكد أهمية وعمق فلسطين وارتباطها وقيمتها الدينية، كيف لا وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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