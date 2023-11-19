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برامج التجسس في أجهزة الأطفال تعرض بياناتهم للخطر

11/19/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية "وول مارت"، وقف بيع أحد أنواع الحواسيب اللوحية المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني بعد اكتشاف برنامج تجسس موجود في الجهاز، مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
من ناحيتها قالت شركتا "أمازون" للتجارة الإلكترونية و"غوغل" لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا، والتي تنتج نظام تشغيل الحاسوب اللوحي: "إنهما تحققتان في الأمر".
وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على حاسوب لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو (أيار) الماضي. ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات، شعرت بالقلق على الفور لأنها لم تسمع من قبل عن شركة باسم "دراغون تاتش" تصنع حاسوبا لوحيا.
ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة "إلكترونيك فرونتاير فاونديشن" للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الحاسوب اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه. وبالفعل اكتشفت العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وكتبت هانكوك، أن الحاسوب اللوحي "دراغون تاتش كيدز باد واي 88 إكس" يحتوي على برنامج قرصنة معروف للغاية ويعمل على نسخة نظام التشغيل أندرويد الصادر منذ 5 سنوات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج أخرى، تعتبر برامج قرصنة و"برنامج قد لا يكون مرغوبا فيه"، بسبب تاريخ نظام التشغيل الذي كان يسمح بتحميل أي برامج. كما يحتوي الجهاز على متجر تطبيقات متقدمة مخصصة بشكل خاص للأطفال. وقالت هانكوك: "إنها تواصلت مع شركة "دراغون تاتش" لإبلاغها بالأمر لكنها لم تتلق أي رد".
ومن ناحيته قال آدم مونتغمري المتحدث باسم أمازون في رد بالبريد الإلكتروني على "تك كرانش": "إن الشركة "تدرس هذه الادعاءات وستتخذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر"، حيث إن هذا الحاسوب متاح للبيع على موقع أمازون".
وفي المقابل قالت سلسلة متاجر وول مارت: "إنها ستوقف بيع الجهاز على متجرها الإلكتروني حتى تحل المشكلة".

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