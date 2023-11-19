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فريلانس.. إخفاق سينمائي في استعادة أسطورة الجندي الأميركي

11/19/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أن فيلم "فريلانس" (Freelance) أخفق في استعادة أسطورة الجندي الأميركي الخارق التي شكلتها هوليود على مدى عقود، إذ ترجمت الإيرادات المتواضعة محليا وعالميا ذلك الفشل في تحقيقه 8 ملايين دولار، رغم أن تكلفته الإنتاجية بلغت 40 مليونا. فإن الأزمة الكبرى جاءت في تقييمه النقدي، والذي جاء أشبه بالنكتة، إذ حصل على 0 على موقع "روتين توميتوز" المتخصص، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وكانت هوليود استطاعت رسم ملامح جنود أميركيين ذوي قدرات قتالية وأخلاقية أسطورية في القرن الماضي، وخاصة من خلال أفلام سلفستر ستالوني الذي قدم الجندي "رامبو" عبر 6 أجزاء، بدأت العام 1982، وانتهت بالجزء السادس في العام 2019، ودارت حول المقاتل المحبط العائد من فيتنام، والذي يصبح بمفرده بمثابة جيش يحارب الفساد والعصابات من أعداء أميركا.
وأغرى وجود مصارع شهير ومحبوب مثل جون سينا منتجي هوليود بتكرار طريقة العمل القديمة التي أفلحت مع أبطال سابقين اقتحموا السينما من بوابة الرياضة البدنية، فجاء فيلم "فريلانس" للمخرج الفرنسي بيير موريل، الذي يعرض منذ 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتدور أحداثه حول جندي أميركي يصاب ويقتل زملاؤه، ويتم تسريحه من الجيش، لكنه لا يستطيع التكيف مع واقعه الجديد، فيبحث عن بطولة.
تجاهل صناع العمل التأثير الذي يمكن أن يحدثه مرور نصف قرن على بدء أسطورة الجندي الأميركي في هوليود، وخاضوا المغامرة بعمل يجمع بين الاستسهال والإهمال، وحققوا مقولة أحد أبطال العمل التي تنص على أن "فشل الإعداد هو إعداد للفشل".
يدور الفيلم حول الصحفية التلفزيونية كلير ويلنغتون (أليسون بري)، التي تقرر إجراء حوار مع الدكتاتور الأفريقي فينيغاس (جوان بابلو رابا). وتستعين الصحفية بالحارس الشخصي ميسون بيتيتس (جون سينا)، والذي كان في السابق فردا في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، لتوفير التأمين لها أثناء الرحلة، لكن يحدث انقلاب عسكري في دولة "بالدونيا" أثناء المقابلة الصحفية، مما يضطر الصحفية وحارسها والرئيس للهروب إلى غابة قريبة.
رغم شعبيته كمصارع، فإن سينا لا يملك حضورا حقيقيا أمام الكاميرا، وقد بدت ملامحه بدوره في ميسون بيتيتس جامدة تتراوح بين تعبيرين لا ثالث لهما وهما الغضب، والتعبير عن الألم الناتج عن تعرضه للإصابات والضرب من خصومه.
لم يتغير أداء سينا الذي أصيب وقتل زملاؤه في بالدونيا منذ وطأتها قدماه، وحتى بعد أن علم بحقيقة مهمته وهي اغتيال الرئيس فينيغاس، ظل على عهده بملامحه الجامدة كتمثال شمعي، ومحاولاته اليائسة للسخرية باعتبارها كوميديا، والأداء الزاعق والصوت الغاضب تعبيرا عن حنقه على قاتل زملائه.
أما أليسون بري، فلم يتم اختبارها على مستوى التمثيل، فجاءت مشاهدها أقرب للكوميديا الخفيفة، ولعل الممثل الوحيد الذي قدم أداء متنوعا -أفسده السيناريو- هو جوان بابلو رابا في دور الدكتاتور فينيغاس، إذ تنوعت انفعالاته بين الغضب والرضا والتعالي، واستطاع أن ينفد إلى عمق الدور بشكل أفضل نسبيا من الآخرين.
سيناريو غير أصلي
لكن الإطار الكوميدي الذي حاول أن يتقمص جزءا من حالة فيلم "الدكتاتور" (The Dictator) الذي أنتج في العام 2012 للمخرج لاري تشارلز، واضحة في بناء شخصية الرئيس فينيغاس.
ورغم التغييرات التي جعلت السيناريو تكوينا غير متجانس، فإن الاستسهال كان سيد الموقف، إذ استنسخت العديد من المشاهد والمواقف من أفلام سابقة، وخاصة تلك التي قام ببطولتها سفراء الجندي الأميركي في العالم مثل أرنولد شوارزنيغر وسيلفستر ستالون.
بعض الأخطاء قد تؤثر على مصداقية صانع الفيلم ومهنيته نفسها، خاصة إذا كان تصوير مشهد يفترض (خارجي) داخل الاستديو بخلفية خضراء ومجموعة من أوراق الشجر، وقد بدت مشاهد الغابة التي يهرب إليها أبطال الفيلم الثلاثة غريبة، لا تشبه غيرها إلى أن ظهرت الأرضية الخضراء (الكروما)، والتي كشفت أن التكلفة الإنتاجية التي بلغت 40 مليون دولار قد أهدرت على أجور الممثلين فقط.
وتحدى صناع العمل كل قوانين الطبيعة، بمطاردة لا تنتمي إلى الواقع من قبل جنديين مسلحين بمدافع رشاشة وطائرة تطلق قذائف الرصاص والنار في منطقة سهلية لكل من الصحفية وحارسها الشخصي، وعلى مدى 5 دقائق لم يصب أي منهما رغم أمطار الرصاص.
لم يكن مرور 50 عاما هو السبب الوحيد لفشل صناعة صورة جندي أميركي أسطوري في طبعة جديدة، لكن التحولات التي طرأت على هوليود، وعلى الجمهور نفسه، فمهما بلغ سوء تمثيل أرنولد شوارزنيغر أو سيلفستر ستالون لن يكون بالسوء الذي ظهر به المصارع الأميركي جون سينا، أو زملاؤه من الممثلين فضلا عن السيناريو والإخراج.

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