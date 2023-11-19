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ترويض العقل الباطن يطرح إشكاليات مهمة وحيوية في حياة الإنسان

11/19/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في هذا الكتاب يطرح الشاب عمر العقيلي ود. هيثم العقيلي عددا من الإشكاليات المهمة والحيوية حول دور العقل الباطن في حياة الإنسان، وكيف يمكن لأي شخص عاقل واع إعادة برمجة عقله الباطن، بحيث يحفز إفراز الهرمونات المعززة للسعادة في حياة الإنسان.
ويأتي عنوان الكتاب الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 96 صفحة من القطع المتوسط، ملخصا للفلسفة التي ينبني الكتاب كله عليها "أسود ونمور وفرائس"، وعليك عزيزي القارئ أن تختار أي نمط تفضل، ويشرح المؤلفان مغزى النظرية في الفصل الثالث من الكتاب، والذي اختارا له عنوان الكتاب نفسه: "الأسد يعمل من خلال فريق"، فتراه هادئا مسترخيا واثقا من ذاته وقوته من خلال الفريق، فإن أراد شيئا كالطعام أو الشراب تجده قويا شجاعا جسورا حذرا.
يتشارك الصيد مع كبار القطيع ويتشارك الطعام مع كبار وصغار المجموعة. (...) النمر حيوان قوي ولكنه وحيد؛ يصطاد وحيدًا ويأكل وحيدًا ويعيش وحيدًا. إنه قوي وشجاع، ولكنه كقاطع الطريق قد يقتل دون جوع ولا يتشارك مع الآخرين، لذلك حتى مع قوته فهو غير آمن، لأنه إذا أصيب لن يجد من يساعده، لذلك رغم قوته تجده متهورا عدوانيا (...) الفرائس تعيش على الاستعداد للهرب أو المواجهة أو التجمد، فهي في أي لحظة فريسة فتجدها تأكل وتشرب في قلق وحذر واستعداد دائم للهرب"، مفسرا أن الأسد مثال لكيف "يعمل مسار المتعة والسعادة في وجود الدوبامين ومستوى مناسب من السيروتونين يضبط عمل الدوبامين وينظمه، وكذلك كيف يعمل الأوكسيتوسين لتقوية الروابط الاجتماعية وروابط الفريق"، وأن النمر "يشبه وجود الدوبامين مع انخفاض السيروتونين الذي يعطي قوة ودافعية ورغبة وعدوانية. لكن هناك في العمق شعور بعدم الأمان، في حين أن الفرائس "شبيهة بمسار البقاء والنجاة في العقل الباطن الذي يضخ الأدرينالين والكورتيزول للهرب أو المواجهة، فإن العجز عن الإثنين انتقل إلى التجمد وانفصل العقل عن الجسم".
ويؤكد الكتاب، أن العقل الباطن ينطلق بكل ردود أفعاله من منطقة الشعور بالأمان، فهو يترجم الشعور بالأمان نتيجة الاعتياد، ومن هنا فإنه يعرقل أي محاولة للتغير يقوم بها العقل الواعي، فيبدأ العقل الباطن "باختلاق المعوقات لأنه آمن في منطقة الراحة وأقوى معوق هو التأجيل أو التسويف، وسيبدأ الصوت الداخلي للشخص في القول: نبدأ اليوم التالي أو الأسبوع المقبل".
وهذا يفسر لم يشعر الإنسان أنه ضد التغيير، وأن أي فعل غير روتيني يتطلب مجهودا استثنائيا لبدء تنفيذه، وآخر مضاعفا للمداومة عليه، ومن هنا تأتي فكرة المجاهدة حين الالتحاق بعمل جديد يتطلب تغيير مواعيد النوم، أو تخفيض عدد الساعات التي ينامها الإنسان، وكأنه في حرب حقيقية مع طرف خارجي! فـ"لن يتوقف العقل الباطن عن الإعاقة، فهو مبرمج على أن أي تغيير خطر" على حد تعبير المؤلفين.
ومن أهم الأسلحة التي ينبغي للإنسان استخدامها في مواجهة عقله الباطن، هي توصيل الشعور بالأمان والمتعة إليه، مع مراعاة أن العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال، ولذا فإن أهم سلوك ينبغي للإنسان فعله والمداومة عليه هو استحضار الشعور بالمتعة والرضا، وتكرار ذلك حتى يعتاد العقل الباطن حدوثه فيبدأ بتحفيز المخ لإفراز هرمون الدوبامين والسيروتونين، ومثلما يشير الكاتبان، فإعادة برمجة العقل الباطن غير ممكنة، ولكن ما يستطيع الإنسان فعله هو "تعديلها لتميل الكفة إلى الاستمتاع والنشاط والدافعية والقوة الداخلية ورفع الاستحقاق وتقوية الإرادة، والتي بدورها ستضعف مسار التوتر والقلق والخوف والغضب والتهور".
ومن الجدير بالذكر، أن عمر هيثم العقيلي يدرس هندسة الكمبيوتر بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهو مهتم ببرمجة الدماغ وارتباطها مع برمجة الكمبيوتر، وكذلك مهتم بتأثير برمجة الدماغ في التنمية الذاتية.
وأما الدكتور هيثم العقيلي، فهو بروفيسور في علم الأعصاب وجراحة الدماغ والأعصاب، وقد عمل في الأردن، والنرويج، ودبي.
وقد أضاف الشاب عمر العقيلي، أن ما دفعه إلى المشاركة في هذا الكتاب أن جيله من الشباب يواجه حاليا تحديات مختلفة، إذ يجد الشاب نفسه عند تخرجه في الجامعة يعاين مرحلة انتقالية، فيخرج من عباءة الاعتماد على الأهل إلى خوض غمار الحياة معتمدا على ذاته، فيصطدم بالتحدي الأول، ألا وهو انتشار البطالة، وأحيانا يحدث ذلك في ظل غياب السند الاجتماعي.
ويهدف عمر العقيلي، إلى تحفيز القوة الداخلية في جيله، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، والثبات من خلال إعادة البرمجة التي تعمق الأفكار الإيجابية والقدرة على الإيمان بالذات والنجاح.

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