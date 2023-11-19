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تغريم شركة الكهرباء 50 دينارا بسبب نفوق نعجة عشار بصعقة كهربائية

11/19/2023 2:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قضت محكمة صلح جزاء فقوع، بمحافظة الكرك، مؤخرا بتغريم شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة مبلغ 50 دينارا، بعد إدانتها بجرمي التسبب بالإيذاء بالنسبة لرأعي أغنام والتسبب بهلاك حيوان نعجة "عشار" تحمل توأما من الأغنام في رحمها.
وتشير تفاصيل الدعوى، كما وردت في قرار الحكم، أن المشتكي وأثناء مسيره برفقة أغنامه تعرضت إحداهن إلى صعقة كهربائية من قبل أحد الأعمدة العائدة للمشتكى عليها، وذلك نتيجة وجود أسلاك معراة وملامسة للعامود وموصلة للتيار الكهربائي ونتج عن ذلك نفوق (نعجه تحمل بداخلها توأما) وكان ذلك نتيجة إهمال المشتكى (الشركة) عليها وتقصيرها في مراقبة منشآتها الكهربائية وصيانتها وقصرت في واجب الصيانة والتحقق من السلامة العامة في الأسلاك المعراة والموصلة للتيار الكهربائي الخارجة من العامود كونها المسؤولة عن صيانتها وإزالتها، بل تركتها على حالها، ما يشكل إهمالا وتقصيرا، وهو ما يشكل أحد أشكال السلوك الجرمي (الخطأ) في جرم التسبب بهلاك حيوان وهو الإهمال، إضافة إلى توافر النتيجة الجرمية، ذلك أنه قد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الكشف على الموقع المنظم من قبل الشرطة نفوق إحدى أغنام المشتكي (نعجة) وكانت تحمل بداخلها (توأم) وهي حيوان أليف، وحيث أن هذه النتيجة الجرمية المُتمثلة بهذا الأذى الذي لحق بالحيوان، إنما سببه إهمال المشتكى عليها وتقصيرها في مراقبة منشآتها الكهربائية والتحقق من السلامة العامة، مما يعني ارتباط الإهمال بهذا الأذى هو ارتباط السبب بالمسبب، مما يعني توافر الرابطة السببية بين النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية في الواقعة السابقة، وبذلك تكون كافة عناصر الركن المادي في جنحة التسبب في هلاك حيوان أليف قد توافرت بمواجهة المشتكى عليها.

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