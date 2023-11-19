-->

Sunday, 19 November 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين الشهر الماضي

11/19/2023 2:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مدير مركز جمرك الملك حسين عقيد جمارك نضال الشمايلة، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين دخولا وخروجا عبر مركز جمرك معبر جسر الملك حسين تأثرت سلبا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح في تصريح لـ (بترا ) أن المركز سجل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، عبور نحو 3 آلاف مسافر (قادم ومغادر) نتيجة القيود التي وضعها الجانب الإسرائيلي، في حين تم تسجيل عبور نحو 19 ألف مسافر في شهر أيلول.
وفيما يخص حركة الشحن، بين الشمايلة، أن المركز سجل في شهر تشرين الأول عبور نحو 6 آلاف شاحنة، في حين كانت ذات الإحصائية تتجاوز 15 ألف شاحنة في شهر أيلول.
وأضاف أن المعبر الحدودي بين الجانبين، شهد عدة إغلاقات كاملة منذ اندلاع الحرب على غزة، واقتصر التعامل مع المجموعات السياحية ودبلوماسيي السفارات، بالإضافة إلى إخلاء الرعايا الأجانب.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجانب الآخر، لزيادة عدد المسافرين والشاحنات وعدم التضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل دخول قوافل المساعدات من القمح والأدوية إلى الجانب الفلسطيني، موضحا أن حركة المسافرين الطبيعية انخفضت جراء العدوان على القطاع.
(بترا)- رائف الشياب


MENAFN19112023000072011014ID1107453889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث