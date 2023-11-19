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مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

11/19/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت شركة مياه اليرموك رفع مستوى الجاهزية لكوادرها كافة للتعامل مع المنخفض الجوي والظروف الجوية المرافقة والتي تؤثر على المملكة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وبالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) وألويتها.

وقالت الشركة إن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وإن أي تعديل يطرأ نتيجة أي عطل فني يتسبب في توقف الضخ أو الإخلال ببرنامج التوزيع سيتم الإعلان عنه مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، داعية المواطنين إلى اعتماد رقم الشكاوى الموحد (117116) لشكاوى المياه والصرف الصحي.

وجددت الشركة دعوتها المواطنين لتفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر وحذرا من ارتفاع فواتير المياه وبخاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو وجود طواشات تالفة.

وأشارت إلى العديد من الملاحظات التي تحذر منها بداية كل فصل شتاء، داعية المواطنين إلى عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع المياه العادمة للشوارع والتسبب بمكرهة صحية نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل إلى داخل شبكات الصرف الصحي والتي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية.

كما دعت الشركة إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش، ثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر انفجار العداد.

وحذرت الشركة المواطنين من فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع من أجل تصريف مياه الأمطار المتجمعة، ما يتسبب في انسداد الخطوط نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة كالحجارة الصغيرة والرمال وقطع الكرتون والأكياس البلاستيكية التي تجرفها مياه الأمطار إلى داخل المناهل، ما يستدعي بذل جهود كبيرة من أجل إزالة الانسدادات بعد أن تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين، خصوصا من يسكنون شقق التسوية، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند إزالة أغطية المناهل بجعلهم عرضة للسقوط.

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