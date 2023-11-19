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الصحة العالمية تعتزم التدخل لإخراج الخدج من مجمع الشفاء

11/19/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، إن فريقا من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخُدج.
واكد زقوت في تصريح اليوم الأحد، إن أربعة أطفال استشهدوا من أصل 36 من الأطفال الخُدج في مجمع الشفاء الطبي.
وقالت منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية، أن مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة أصبح غير قادر على العمل حيث لا ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما استنفدت الإمدادات الطبية لديه.
وأضافت المنظمة، إن العاملين الصحيين بالمستشفى طلبوا الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، بالإضافة إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

MENAFN19112023000072011014ID1107453886

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