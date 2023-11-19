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التربية: منظومة التعليم في الأردن تواكب أفضل الممارسات العالمية

11/19/2023 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، وذلك ضمن زيارة رسمية للوفد للمملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بمجالات الجائزة المطروحة في دورتها السابعة عشرة.

وضم الوفد كلاً من: عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية محمد سالم الظاهري، والأمين العام للجائزة أمل العفيفي، ونائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي، وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتورة جميلة خانجي.

وأكد عمق العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والتي أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين.

وأشار محافظة إلى أهمية دور جائزة خليفة التربوية في ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التربوي بمختلف مراحل العملية التعليمية، معربًا عن اعتزازه برسالة وأهداف الجائزة وتنوع مجالاتها، وكذلك بما تحققه من أثر طيب على صعيد اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة من مختلف عناصر العملية التعليمية منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007.

وثمن تميز مشاركات الميدان التعليمي في المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف دورات الجائزة وتصدرهم لمنصات التتويج في مختلف المجالات وهو ما يترجم تطور منظومة التعليم في المملكة وتميزها ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى تحقيق مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ إربد المركز الأول على مستوى الوطن العربي في جائزة تحدي القراءة العربي الأسبوع الماضي.

من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية محمد سالم الظاهري اعتزاز الوفد الضيف بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية التي نُكن لها كل المحبة والتقدير، متوجهًا بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، ومعبرين عن اعتزازنا وفخرنا بالعلاقات الأخوية التي تربط جلالته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهي علاقات تضرب بجذورها العريقة في عمق التاريخ بين قيادتي وشعبي بلدينا الشقيقين.

وأعرب الظاهري عن شكره لوزير التربية والتعليم لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يمثل دعًما لمسيرة جائزة خليفة التربوية ودورها في النهوض بالتعليم محليًا وعربيًا ودوليًا، مبينًا أن جائزة خليفة التربوية تطرح عشرة مجالات موزعة على سبعة عشر فئة تغطي مختلف مجالات العملية التعليمية، حيث تعتبر الجائزة مبادرة وطنية إماراتية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة جودة الأداء التعليمي في الميدان التربوي.

وأكد اعتزاز الوفد بمشاركة وإسهامات الأشقاء في المملكة في مختلف دورات الجائزة، متطلعًا إلى مواصلة هذا التميز من قبلهم وتصدر منصة التتويج في جائزة خليفة التربوية التي نتشرف جميعًا بأن يكون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيساً لمجلس أمنائها.

بدورها، بينت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي أن الجائزة نجحت خلال الستة عشرة عامًا السابقة في رفد الميدان التعليمي محليًا وعربيًا ودوليًا بفئات متميزة من الفائزين في مختلف المجالات المطروحة في دوراتها؛ فقد فاز على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي (521) فائزاً وفائزة، معربة عن اعتزازها بمشاركة الأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية حيث فاز 57 فائزاً وفائزة في مختلف مجالات وفئات الجائزة سواء على المستوى المحلي لدولة الإمارات أو على مستوى الوطن العربي.

وأشارت العفيفي إلى أهمية هذه الزيارة في توسيع قاعدة توعية الميدان التعليمي في المملكة الأردنية الهاشمية بأهداف ورسالة الجائزة والمجالات المطروحة بها؛ إذ تمثل جائزة خليفة أحد أبرز الجوائز التربوية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، قدمت نائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي عرضًا حول المجالات المطروحة وآليات الترشح والمعايير المحددة لكل مجال بالإضافة إلى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي يعتبر أحد المجالات البارزة في تسليط الضوء على الدراسات والبحوث الخاصة برعاية الطفولة المبكرة على المستوى العالمي.

وتطرقت عضو اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتورة جميلة خانجي خلال اللقاء إلى حرص الجائزة على تطوير آليات الترشح وفرز الطلبات وعملية التحكيم للأعمال المرشحة والتي تتم جميعها الكترونيًا وفي اطار شامل من الموضوعية والشفافية التي تستند إلى تميز الأعمال المرشحة وأثرها الإيجابي في الميدان التعليمي، حيث طورت الجائزة موقعها ومنصاتها الإلكترونية بما يعزز من تفاعل جميع المرشحين مع المجالات المطروحة في الدورة الحالية.

وكان الوفد الضيف نفذ بزيارة إلى مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمنطقة سحاب، أحد مراكز الموهوبين في المملكة، وتعرف أعضاء الوفد على دور هذه المدرسة ورسالتها في اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها طوال مسيرتها الدراسية.

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