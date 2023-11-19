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حماية الصحفيين: ما حدث يوم أسود لا يمكن أن يُنسى في تاريخ الإعلام

11/19/2023 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دان مركز حماية وحرية الصحفيين استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للصحفيين والصحفيات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه "كان يوم السبت، الموافق 18 نوفمبر الجاري، أكثر الأيام دموية، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي 6 صحفيين، وعاملين بوسائل الإعلام"، واصفا ما حدث بيوم أسود لا يمكن أن يُنسى في تاريخ الإعلام.

وأكد "حماية الصحفيين" أن جيش الاحتلال يُلاحق الصحفيين الفلسطينيين، وينشر ويُروج إشاعات، واتهامات ضدهم تضع حياتهم تحت الخطر، منبها إلى استشهاد 53 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام منذ بدء حرب الإبادة في غزة وفق رصد نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقال "حماية الصحفيين": بمراجعة سجل الصحفيين القتلى في العالم طوال السنوات الماضية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن غزة على صغر مساحتها ستكون الأعلى في سجل شهداء الصحافة خلال فترة لا تزيد على 43 يوما.

وأضاف "حماية الصحفيين" أنه يجب عدم التعايش مع استهداف الصحفيين وقتلهم، وأن نتنبه إلى أنهم ليسوا مجرد أرقام، فلكل صحفي وصحفية قصة، وحكاية تستحق بأن تُروى، وتستحق الحياة.

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين العالم إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للصحفيين، وإلى ملاحقة القتلة حتى لا يفلتوا من العقاب.

وطالب المؤسسات الدولية المدافعة عن حماية الصحفيين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف المذبحة ضد الصحفيين الفلسطينيين، مشيران إلى ضرورة التكاتف، والتحرك الجماعي لوقف هذه الجرائم؛ فالصمت لم يعد ممكنا، ولا مقبولا.

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