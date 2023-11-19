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الحرب النفسية.. دعاية الكيان تسقط عند بث أول مثلث أحمر

11/19/2023 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






أجمع مختصون في الإعلام وعلم الاجتماع والدراسات الدفاعية، أن الحرب النفسية التي يمارسها الكيان الصهيوني بأشكالها كافة، غير مجدية في تثبيط عزائم الفلسطينيين ومناصريهم في مواجهة الحرب العدوانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وأن ما يلحق بالكيان من أضرار نفسية، لا يقارن بما يقع على الفلسطينيين من فبركاته الدعائية النفسية.
وقالوا إن إعلام المقاومة الفلسطينية، بمصداقيته وعرضه للحقائق الموثقة، واستخدامه لرموز تحمل دلالاته تؤكد مصداقيته ومستلهمة من الرموز الوطنية للثقافة الفلسطينية المقاومة، كالمثلث الأحمر، تفوق على أساليب دعاية وإعلام الكيان، فما يقدمه المقاومون في أشرطتهم القصيرة والمكثفة لعملياتهم القتالية مبني على التوثيق، بينما الكيان يخضع مواده الدعائية كافة، لعمليات فلترة وتزييف، ويحشوها بالكذب والادعاءات الباطلة، وقلب الحقائق، كما فعلوا بالشريط الدعائي لحكاية مستشفى الشفاء في غزة، الذي ادعوا فيه وجود مقاومة في المستشفى، لكنهم قدموا صورا فيلمية، خالية من أي دليل فعلي لوجود ما ادعوه، وقد ثبت بعدها أن الشريط مفبرك، ومحشو بالأكاذيب، والتصورات الساذجة عن المقاومة، فبعد عشر دقائق من بثهم للشريط، حذفوا منه بعض المقاطع وموّهوا أخرى، لأنها تكشف عن كذبهم وزيف تلفيقهم وسطحيتهم الصارخة في هذا الأمر.
عميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك د. أمجد القاضي، أكد أن الصراع العربي مع الكيان، وفي ظل ممارسة الأخير حربا نفسية على الفلسطينيين والعرب والعالم لخدمة مشروعه الصيهوني، محتشد بقلب للحقائق وإشاعات ساذجة يبثها في وسائل إعلامه، بل ويوظف لها عناصر من الإعلاميين والمؤثرين والسياسيين وحتى العاملين في السينما والتلفزيون، ليقولوا رواياته الهابطة، بينما تقدم المقاومة أخبارها وتصريحاتها ومعلوماتها موثقة، وبعيدا عن التزوير والكذب، فهي صاحبة رسالة وقضية، وهذا ما أكسبها مصداقية عالية عند الرأي العام الفلسطيني والعربي والمجتمع الدولي، ما جعلها أكثر تأثيرا في الشارع العربي والعالمي، وأصاب ماكنات الدعاية الإسرائيلية ومسانديها بالصدأ، لما تقدمه من معلومات كاذبة وسطحية، ولا تقارب الواقع من قريب أو بعيد، بل تعتمد على تزييف الحقائق والعبث بها، ولي عنق الحقائق.
وأضاف القاضي، أن حركة المقاومة الإسلامية - كتائب الأقصى (حماس)، لا تمتلك مؤسسات إعلامية كبرى، او مساندة، فهي لا تبث الدعايات في نطاق ممنهج كما يفعل الكيان، ولكنها تقدم وثائق مصورة للوقائع، خالية من التأويل أو قلب الحقائق، لكن الكيان، يستخدم ماكينته الإعلامية، بل ويجند مؤسسات إعلامية عالمية لخدمة أجنداته، في مسعى منه إلى خلق تأثيرات نفسية على متلقي مواده الإعلامية، لضرب أي شكل من أشكال التضامن مع المقاومة الفلسطينية أو الفلسطينيين وقضاياهم.
يستخدم العدو الصهيوني، وفق القاضي، ألوانا من الحرب النفسية في عدوانه القديم الجديد على الفلسطينيين، وبخاصة الأخير على قطاع غزة، ببث صور للمجازر التي يرتكبها في القطاع، وتظهر عمليات بطشه المروعة بقصف مساكن المدنيين، وقتل الأطفال ومحاصرة المستشفيات واحتلالها، وحرمانها من الأدوية والوقود، بهدف إيصال رسالة للفلسطينيين، يريد منها خدمة هدفه بترويعهم من أجل استسلامهم لدعواته لتهجيرهم خارج القطاع.
كما يريد بصوره الوحشية، وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الغزيين أن يقول: هذا هو مصير من لا يخرج من غزة، وأن على الغزيين مغادرة أرضهم، كذلك فهو، يحاول تضخيم ما يبث من صور مروعة عن جرائمه، لإثارة الرعب والقلق في أنفس الغزيين، وإثباط عزيمتهم في التشبث بأرضهم، ومناصرتهم للمقاومة، وفق القاضي.
وفي ظل الانتشار الواسع للحرب النفسية في الحرب العدوانية على غزة، أوضح، أن مواجهة هذه الحرب، يحتاج لإعادة تنظيم رؤية وأهداف الإعلام العربي من الزاوية التي تدحض أي أعمال دعائية للكيان، هدفها الترويج لأفكار وأهداف الصهيونية في المنطقة، وتبيان زيفها وكذبها.
في المقابل، يرى القاضي أن "حماس" لديها أدوات ومفردات إعلامية متماسكة، تنقل رسائلها إلى الفلسطينيين والعرب والعالم ولأفراد الكيان، وتكشف وتفضح أكاذيبه، كما وتعرّيه أمام مجتمعه الذي فقد الثقة برواية جيشه ومؤسسته العسكرية وحكومته، بل بات جزءا كبيرا من أفراده، يقرأون كذب الاحتلال، عن طريق الحقائق التي تقدمها حماس.
ويؤيده بذلك الخبير العسكري واللواء المتقاعد د. عبدالله الحسنات، الذي أكد أن مرتكزات الحرب النفسية التي يمارسها الكيان في عدوانه على غزة هو الإعلام وتجييشه، ومحاولات خلق تأثير في المجتمعات العربية والعالمية، تكسبه مواقف مؤيدة لعدوانه، بقتل المدنيين وضرب الأهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمساكن.
وأشار الحسنات، إلى بث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، تحض الفلسطينيين سواء في غزة او في الضفة الغربية على ترك بلادهم، موضحا بأن هذه المنشورات، من أشكال الحرب النفسية، بخاصة وان هناك عدة تصريحات لمسؤولين في الكيان، يخاطبون فيها أهالي غزة بأن قادتهم خارج البلاد، أي أنهم بعيدون عن الحصار وفي مأمن من القصف العسكري.
وحذر الحسنات، من اختطاف كيان العدو لجثث شهداء مدنيين من مستشفى الشفاء، مرجحا استخدامهم في الحرب النفسية القائمة على الكذب والتأويل وقلب الحقائق، وأن يجري إلباسهم ملابس المقاومة، لإظهار بأنهم ضبطوا وجودا للمقاومة الفلسطينية في المستشفى، كذلك حتى يظهروا أمام الرأي العام الصهيوني بأنهم حققوا نصرا عسكريا، حتى لو كان مزيفا.
وأشار الحسنات، إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الكيان، تستخدم في الحرب النفسية، لافتا إلى تصريحات أحدهم، ردا على رفض الأردن توقيع "اتفاقية الماء مقابل الكهرباء"، موجها خطابه إلى الشعب الأردني "إذا بدكوا تعطشوا الأردنيين، الغوا الاتفاقية.. الماء مقابل الكهرباء".
وبحسب الحسنات، فإن إعلام "حماس"، مبني على التوثيق، لذا كسب مصداقية عالية، وأسهم بكشف أكاذيب الكيان، في وقت فقد فيه الكيان جزءا كبيرا من مصداقيته، لعدم وجود توثيق لمعاركه العسكرية.
وعن لثام الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، أوضح الحسنات بأن وجود اللثام على وجه أبو عبيدة، يجعل المتلقي يركز في الرسالة التي يبثها وفي مضمونها، مشيرا إلى أن أهمية اللثام، تكمن في إبعاد أي تأثيرات على الرسالة، من بينها تقاسيم وملامح وجه أبو عبيدة أثناء التصريحات، بالإضافة إلى ما تحمله من بعد أمني وعسكري.
وأشار إلى أن الرسالة عبر الملثم أبو عبيدة، تجعل المتلقي يركز في المحتوى على حساب لغة الوجه والجسد التي تفسر الخطاب، وتحدد الحالة العامة لصاحبه.
وأضاف أن الكيان، يحرف العبارات والحقائق مثل ما ادعاه من أن مستشفى الشفاء عبارة قاعدة لقيادة المقاومة، بمعنى أنه قاعدة عسكرية، وهذه مزاعم بقيت غير مثبتة حتى بعد أن تمكن من دخول المستشفى.
الخبير في علم الاجتماع د. حسين الخزاعي، قال إن الحرب النفسية التي تمارس في الحرب على غزة، لها ميزتان، الأولى أن المعلومات والبيانات التي تدلي بها المقاومة في غزة واقعية وحقيقية ومثبتة بالأدلة والبراهين، وبالتالي أربكت أفراد الكيان وجنوده لما ألحقته بهم من تأثيرات نفسية، تبين عجز قوتهم في القضاء على المقاومة، وكذبها وافترائها في الحديث عن أنها حققت إنجازات ميدانية، ما يسهم بتحطيم معنويات قوتهم العسكرية ويهشم بنية مجتمعهم.
وقال إن الكيان بفئاته كافة، لم يعودوا يثقون بمؤسساتهم الأمنية والعسكرية، بعيد معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، بخاصة بعد بث صور وفيديوهات لاقتحام المقاومة الفلسطينية، لمؤسسات عسكرية وأمنية للاحتلال، وأسر مئات من قواته، بينهم كبار الضباط، وتدمير معنويات المجتمع الدولي الذي يساند الكيان بقتل المدنيين والأبرياء، وبالتالي فهناك مخاوف من انتصار المقاومة الفلسطينية عسكريا، والتي أصبحت واقعيا منتصرة سياسيا واجتماعيا وعسكريا، كون قوات الكيان ما تزال تحارب أهل غزة وليس المقاومة.
وحسب الخزاعي، فالحرب النفسية تؤثر على المتلقي بتحطيم معنوياته واستسلامه كما يحدث مع قوات الكيان يوميا، بإطلاقه لصفارات الإنذار في مناطقهم على نحو متواصل، ما يربك حياتهم الاجتماعية، ويدفعهم للهروب إلى الملاجئ، أو التخطيط لهجرتهم، بحثا عن حياة آمنة.
وأشار إلى أن الإعلان اليومي عن انتصارات المقاومة، بحد ذاته حرب نفسية تواجه العدو بالصور والفيديوهات التي تبثها المقاومة، لتدمير دبابات الكيان أو قتل جنوده، أو أسرهم.
وحسب الخزاعي فمجتمع الكيان، يعتبر أكثر هشاشة عندما يتأثر بالحرب النفسية، كون 80 % من 25 دولة، يحملون جنسيات غير جنسية كيانهم، بالإضافة إلى جنسية الكيان، في المقابل فأهالي غزة يمتلكون الصلابة والروح المعنوية العالية، والقدرة على الصمود، فهم يدركون خطورة هدف الاحتلال الساعي إلى تهجيرهم خارج القطاع، لكنهم مصرون على التمسك بالأرض حتى لو استشهدوا.
وقال الخزاعي، إن الاحتلال لديه 141 مستوطنة، منها 51 محيطة بغلاف غزة، يعيش ساكنوها حالة رعب بعد طوفان الأقصى، وقد هاجروا من مستوطناتهم ولن يعودوا إليها، ونفسياتهم محطمة وهشة، ولم يعودوا يثقون بأكذوبة الأمن والاستقرار في كيانهم، ولا يصغون لرواية ما يزعمه جيشهم من أنه لا يقهر.

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