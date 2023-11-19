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لهذه الأسباب يرفض الأردن الحديث عن سيناريوهات مرحلة ما بعد العدوان

11/19/2023 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






فيما يستمر الرفض الأردني الحديث عن أي سيناريوهات حول مرحلة ما بعد غزة، يرى محللون أن هذا الرفض ينطلق من إدراك المسؤولين الأردنيين أن أي تطرق لهذا الموضوع يصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني ويساهم في تحقيق أهدافه.
وبين هؤلاء المحللون لـ"الغد"، أن من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره، وبأن موقف الأردن في ذلك واضح وإيجابي رغم جميع الضغوطات، لافتين إلى أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليس منفصلا عنها، ويجب رفض أي سيناريوهات تخدم مصالح دول أخرى.
وما فتئ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يؤكد في تصريحاته، أن الأردن يرفض أي حديث أو سيناريوهات عن مرحلة ما بعد غزة، معتبراً أن ما يطرح في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معه الأردن".
ويقول الصفدي إن الأردن يشدد الآن في هذا السياق على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك، مؤكداً رفض الأردن أي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".
عطفا على ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، أن الأردن يدرك جيدا أن "ما بعد العدوان هو وضع يريد الاحتلال أن يهندسه بما يخدم مصالحه، وهذا ما يتنافى تماما مع مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه؛ ذلك أن غزة جزء من دولة فلسطين، وبالتالي فهذا الشعب هو من يقرر مستقبلها".
وأضاف مصالحة: "ليست هناك أي قوة تقرر هذا المصير إلا شعب فلسطين نفسه"، مضيفا: "في تقديري أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى إعادة صياغة طبيعة السلطة عبر طرح سيناريو احتلال مؤقت، أو وضع قوة عسكرية صهيونية مؤقتة، خصوصا في المنطقة الشمالية أو إدخال قوات عربية، أو الاستعانة بالأمم المتحدة، وغيرها من السيناريوهات التي قد تتفتق عنها الذهنية الصهيونية الاستعمارية".
وتابع: "في تقديري أن الأردن محق في موقفه، وهو يراعي تماما المصالح الحقيقية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومشكلة الاحتلال هي مشكلة استيطان، ومشكلة قهر، وخلق نكبات للشعب الفلسطيني دون تمكينه من حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه".
وبين أن أي محاولات لطرح ما يسمى "ما بعد العدوان أو المعركة الهمجية على غزة، لا يجوز لأي كان أن يتحدث عن أي سيناريو".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني شعب ناضج وشعب يستحق أن يبني مستقبله بنفسه، إذ ولى عهد الانتداب والوصاية وغيرهما من الصيغ الاستعمارية التي خلقتها القوى الكبرى وطبقتها مباشرة، أو من خلال منظمات دولية تابعة لها".
وبين أنه "لا مكان إطلاقا لأي صيغة تحول دون الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ولهذا فالأردن ينأى بنفسه ويصر على أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره، وليس قوة الاحتلال أو أي جهة دولية أخرى".
بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. وليد أبو دلبوح، أن موقف الأردن في ظل العدوان على غزة، رغم كل الضغوطات الخارجية، إيجابي جدا وخاصة الموقف الرسمي وعدم رفضه فكرة المقاومة.
وتطرق أبودلبوح إلى حديث جلالة الملك في القمة عما يعانيه الشعب الفلسطيني، وهو ليس بجديد بل مستمر منذ سبعة عقود، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي التي تعبر عن موقف ممتاز للأردن.
ولفت إلى وجود تباين واضح بين الموقف الأميركي حول مرحلة ما بعد غزة، وبين الموقف الصهيوني الذي يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية واحتلال القطاع، مشيرا إلى أن أميركا تريد بقاء جزء من الحكم الفلسطيني في القطاع.
وقال إن الأردن يصر على أن هذا الموضوع هو قضية فلسطينية، وهم من يقررون مصير القطاع بعد انتهاء العداون.
ولفت إلى أن الحديث عن أي سيناريوهات يخدم أهداف الصهاينة ويحقق غايتهم في تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء على المقاومة.
وبين أن كل دولة تنظر إلى الموضوع وفق مصالحها في المنطقة، على عكس الموقف الأردني الذي يؤكد أن القرار للفلسطينيين، وأن "حماس فكرة، ومن الصعب القضاء على الفكرة، وفق ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي".
وكان الصفدي قال أيضا إن "من يريد وضعاً مغايراً عليه أن يلبي حاجات وحقوق الشعب الفلسطيني، وبالسلام الشامل. وإذا لم يذهب المجتمع الدولي بهذا الاتجاه وبخطة تحقق السلام والدولة الفلسطينية وحقوق شعبها فإننا سنعود للحرب كل 5 أو 6 سنوات، ولن يشهد أحدٌ الاستقرار والأمن الذي يطالب به كل العالم".
وجدد الصفدي التأكيد على موقف الأردن من أن أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه باتجاه الأردن هو بمثابة "إعلان حرب على الأردن سنتصدى له بكل قوة"، موضحا أن "خيار التهجير الذي طرحته إسرائيل في بداية حرب غزة، فشل ولم يجد قبولاً ليس فقط من مصر والأردن والشعب الفلسطيني، بل من كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية".

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