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الاقتصاد الأردني ما بعد الحرب على غزة

11/19/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. مسنات الحياري







إن الحرب على غزة وما يرافقها من توترات إقليمية وعالمية؛ يثير الكثير من المخاوف التي قد تترك تبعات على الاقتصاد الوطني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا والازمات المتتالية، حيث جاءت الحرب على غزة في وقت تتراجع فيه معدلات الأداء الاقتصادي في كافة دول المنطقة، ما يضيف مزيدا من عدم الاستقرار وعدم اليقين على اقتصاداتها، حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 1.8 % لهذا العام، منخفضا من 5.6 % في 2022، إضافة إلى توقعه بقاء معدل التضخم عند نسب مرتفعة، وأن يسجل في نهاية العام حوالى 13 %.
ويواجه الأردن صعوبات بسبب تباطؤ نموه الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، بحسب صندوق النقد الدولي وتكمن أبرز التأثيرات على الاقتصاد الأردني في تراجع معدلات النمو الفعلية بأقل من تقديراتها، حيث أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.6 % مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %.
إن حركة الاستثمارات والتوسع فيها واقامة المشاريع الجديدة وتدفقات رأس المال وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة تحتاج إلى الاستقرار الأمني والأمان واستقرار الأسواق وضمان الحركة والتنقل والتبادلات التجارية دون عوائق أو تكاليف اضافية.
وحذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد من مخاطر الأحداث في غزة، حيث قال رئيس البنك الدولي إن الحرب يمكن أن توجه ضربة ((خطيرة)) للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه وقالت إن الحرب بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفة: ((لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح، كما سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان وتكلفة التأمين في حال نقل البضائع سترتفع)).
إن حالة الاضطراب الكبير في الاقتصاد تنتج عن عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة في الأسعار والأسواق الاقتصادية ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب بسبب عدة عوامل، مثل الأزمات السياسية والاجتماعية، والتغيرات الكبيرة في العرض والطلب، والتغيرات في أسعار الفائدة، والتغيرات في أسعار الصرف، والتغيرات في الأحوال الجوية، والكوارث الطبيعية، والأحداث العالمية الأخرى ويمكن أن يؤدي الاضطراب الكبير في الاقتصاد إلى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات والحكومات، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدول المتأثرة
من المتوقع أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، ما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات، ويمكن للحكومات التعامل مع حالات عدم الاستقرار الاقتصادي الكبيرة من خلال اتخاذ عدة إجراءات مثل:
1. وضع خطة طوارئ: ضرورة وضع خطط طوارئ عاجلة، للحيلولة دون تعطيل سير مسارات التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي، بفعل تداعيات الحرب.
2. تحفيز الاستثمارات: يمكن للحكومات تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الأساسية والمشاريع الكبيرة الأخرى لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3. تحسين السياسات الاقتصادية: يمكن للحكومات تحسين السياسات الاقتصادية، مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.
4. توفير الدعم المالي: يمكن للحكومات توفير الدعم المالي للأفراد والشركات المتضررة من الاضطراب الاقتصادي الكبير، مثل القروض والمنح والإعانات المالية.
5. تحسين البنية التحتية: يمكن للحكومات تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.
6. تحسين القدرات الإنتاجية: يمكن للحكومات تحسين القدرات الإنتاجية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التدريب والتعليم والتكنولوجيا والمعدات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
7. تعزيز التجارة الدولية والتكامل العربي: يمكن للحكومات تعزيز التجارة الدولية والتعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.
8. الانتاج المحلي: حفز الإنتاج الوطني والترويج له، وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي، من خلال إعداد خطة لحصر المستوردات التي لديها بدائل من الصناعة المحلية للحد منها، خاصة تلك التي تشكل تهديدا للمنتجات الوطنية.

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