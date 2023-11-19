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هل سقطت القوانين الدولية والإنسانية في مختبر غزة؟

11/19/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الصهيوني في خرق مواد القانون الدولي والإنساني، والضرب عرض الحائط بجميع القواعد الدولية، يرى متخصصون في القانون الدولي بأن ما يحدث في غزة اليوم كشف ضعف الهيكلية البنيوية لتطبيق القانون الذي يرتبط بإرادة ورغبة الدول في التطبيق دون وجود ما يلمها أو يحاسبها.
واعتبر هؤلاء أن القانون الدولي اليوم على مفترق طرق، حيث إن الحرب في غزة كشفت النقص والضعف في إلزام والتزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي، وظهرت هناك حاجة ملحة لـ "تفعيل الإلزام بدلا من الاعتماد على حسن النية" في التطبيق.
واعتبر هؤلاء ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، يلقي بسلسة طويلة من النضال العالمي والعمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي على الأرض، وهو القانون الذي تطور أساسا نتيجة تبعات الحروب التي عانت منها دول العالم لقرون.
وكان الاحتلال الصهيوني اقترف خلال الأسابيع الماضية، وبشهادة منظمات الأمم المتحدة المختلفة، العديد من الجرائم خلال حرب غزة، منها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري للمدنيين، واستهداف المدارس والمستشفيات، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، فضلا عن تأخير دخول المساعدات والوقود وتحديد الكميات الداخلة.
وفي هذا الشأن، يرى الخبير الحقوقي كمال المشرقي أن الأصل في الحروب والنزاعات أن يكون القانون الدولي حاضر، ومطبق من قبل الدول المتنازعة، خصوصا فيما يتعلق بأمن وحماية المدنيين، إلا أن هذا القانون بات غير معترف به من قبل الاحتلال، يخترقه وكأنه غير موجود أصلا.
ويعتبر المشرقي أن القانون الدولي، اليوم، وبعد الحرب في غزة "على مفترق طرق"، ولا بد من أن تتنبه دول العالم لفكرة دعمه، وتوفير أدوات لحماية الفئات الضعيفة خصوصا الواقعة تحت الاحتلال والتي يرتكب بحقها جرائم حرب.
ويؤكد المشرقي أنه لا بد من التفكير في ملامح لمبادئ قانون دولي جديدة، فالحرب على غزة تعطي دروسا في كيفية التعامل مع القانون الدولي من خلال "تفعيل الإلزام بدلا من الاعتماد على حسن النية".
ويرى أن الحرب كشفت النقص والضعف في إلزام والتزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، تلقي بسلسة طويلة من النضال العالمي والعمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي تطور أساسا من مثل هذه الصراعات التي خلفت ملايين القتلى والجرحى والضحايا.
وقال إنه باتت هناك حاجة ملحة، خصوصا مع التطور التكنولوجي الذي غزا العالم لتنظيم العلاقات بين الدول، وفرض أدوات جديدة في التعامل مع القانون الدولي، ولا بد من العمل على منظومة محاسبة ومساءلة لتحسين أدوات تطبيقه.
وأكد ضرورة دعم نظام العدالة الجنائية الدولي ودعمه، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية المحكمة الجنائية وتفعيل القرارات الصادرة عنها.
وأشار إلى أن دعم القانون الدولي اليوم وإعطاءه القوة اللازمة يحتاج الى دعم الدول الكبرى التي كانت وضعت القوانين الدولية الحالية بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور عبد السلام هماش قال إن القواعد الدولية الموجودة تم انتهاكها في الحرب على غزة بصورة جسيمة، مؤكدا أن هذه الحرب أثبتت فشل الوسائل الدولية في تطبيق هذا القانون.
ومثال ذلك، بأن القانون الدولي يتضمن حماية المدنيين، وعدم الاقتراب من المباني المدنية كالمدارس والمستشفيات، ويدعو الى دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلا أن كل هذا ضربت به إسرائيل والولايات المتحدة عرض الحائط.
وقال إن غزة كشفت ضعف الهيكلية البنيوية لتطبيق القانون؛ لأن هذا التطبيق مرتبط بإرادة الدول، وبفكرة التعاون بينها على تطبيقه، وبالتالي نحن "أمام طغيان عالمي" لدول لا تريد أن تطبق القانون، وتؤمن بالقوة كوسيلة وأداة وحيدة في علاقاتها مع الآخر.
وبين أن العلاقات بين الدول تحدد بثلاث طرق؛ الأولى الإكراه والقوة مثل الذي تتبعه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واللذان لا يؤمنان بأي قاعدة قانونية، والمبدأ الوحيد الذي يقودهما ويعتمدان عليه هو استخدام العنف والقوة، وربما يلجآن إلى الاعتراف ببعض القواعد التي تخدم مصالحهما فقط.
وهناك من لا يؤمن بالقوة أساسا، وثمة من يرى بأن القوة والعنف أمر واقع في العالم لكن لا بد من تقنينهما، من خلال قواعد دولية تضبط العمليات العسكرية وتحمي المدنيين والمنشآت، بهدف تخفيف أضرار العنف الحاصل.
وأضاف هماش: "لو رصدنا الحروب والصراعات في العالم في الثلاثين سنة الأخيرة، لوجدنا بأنها تعود إلى الدول ذاتها التي تؤمن بالقوة كأساس في علاقاتها مع الدول الأخرى، وهي الدول نفسها التي لا تعتمد ولا تؤمن بالقانون الدولي".
وأكد أن المشكلة التي ظهرت جليا اليوم هي أن هذه القوانين والقواعد الدولية لا تتمتع أو تمتلك أي وسيلة تضمن تطبيقها، داعيا إلى ضرورة التوقف عن الاعتماد على "حسن النية" في تطبيق القانون، وإيجاد وسائل أقوى من إرادة الدول.
ويتضمن القانون الدولي مواد ملزمة للدول التي تدخل في صراعات وحروب، وفي الحرب على غزة فإن الاحتلال ملزم به أيضا.
ولا تخضع قواعد القانون للمعاملة بالمثل، أي أنها تطبق في حالة الانتهاكات، بغض النظر عما فعله طرف آخر في النزاع، بمعنى أنه لا يمكن تبرير طرف لانتهاكاته، باستهداف المدنيين عمدا، أو فرض عقاب جماعي عليهم، بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات مماثلة.
وتنطوي مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي، على القوانين التي تحكم الاحتلال، أي عندما تمارس دولة سلطة فعلية، على منطقة ما دون موافقتها، ودون أن يكون لها حق سيادي عليها، مثل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتنص تلك القوانين على أن دولة الاحتلال، لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، وأن عليها أن تعامل السكان بشكل إنساني، وأن توفر لهم الاحتياجات الغذائية والرعاية الطبية.

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