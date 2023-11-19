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التغيرات المناخية.. ذريعة للحكومات لعدم استغلال الموارد المائية والطاقة

11/19/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






تتذرع الحكومات المتعاقبة، ومنذ عدة سنوات بظاهرة التغير المُناخي لتنأى بنفسها، عن تحمل مسؤولية توفير المصادر المحلية البديلة والمتاحة للتعامل مع تحديات المياه، والطاقة، والزراعة، وفق خبراء.
ولا تستثمر الحكومات بالتقارير والبلاغات الوطنية الصادرة عن وزارة البيئة، التي تشير الى أن "نسب الهطولات المطرية سترتفع في مناطق الجنوب"، ما يعني ضرورة إنشاء المزيد من المشروعات لاستثمار الأمطار وتوفير مصادر مياه جديدة، بحسب قول خبراء.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبهم بل إن "المملكة تتميز بوفرة المصادر البديلة للطاقة من خلال استثمار طاقتي الشمس والرياح لكنها تبقى غير مستغلة بالشكل المطلوب من الحكومات المتعاقبة".
وأكد مُدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان على أن "تأثيرات التغييرات المُناخية يعاني منها الأردن، ودول العالم، لكنه لن يؤدي لانقطاع تام للهطل المطري، وإنما لإعادة توزيع موسم الهطولات المطرية".
ودلل على قوله بذلك الى أن "دراسات التغيرات المُناخية المحلية أشارت للتغيرات التي ستطرأ على توزيع مياه الامطار، بحيث ستزداد نسب الهطولات والكثافة المطرية في الجنوب، لكنها ستقل عن معدلاتها الطبيعية في الشمال".
ولفت لـ"الغد" الى أن "الاستثمار الأمثل لتلك الامطار يكون من خلال تبني المزيد من مشاريع الحصاد المائي، وإعادة تغذية المياه الجوفية بطرق طبيعية وصناعية".
وكانت نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع لوزارة البيئة قد أشارت إلى أن "المناطق الغربية، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض الهطل المطري بنسبة تتراوح بين 15.8 ٪، و47.0 ٪، مقابل ارتفاعها في المنطقة الجنوبية بمقدار 19٪".
وشدد على أن "الحكومة باتت تُلقي بكافة المشكلات التي تواجه المملكة في قطاعي المياه والطاقة على كتف ظاهرة التغير المُناخي، بهدف عدم تحمل مسؤولياتها محليا بمعالجة أي من هذه المشاكل وضمن مصادرها المتاحة داخلياً".
ولكن الروسان بين أن "الأردن يمتلك موارد طبيعية كالشمس والرياح والتي يمكن الاستفادة منها لتوليد الطاقة، واللجوء الى التحلية المركزية للمياه".
كما أن "الفترات الزمنية لبقاء الحكومات في الأردن يكون لمدد قصيرة، والذي يدفعها لعدم تحقيق منجزات على صعيد تجهيز البنى التحتية لاستثمار مصادر الطاقة والمياه المحلية".
ومن وجهة نظر الخبير في الشأن البيئي والمُناخي باتر وردم فإن "التغيرات المُناخية ستقلل من نسب الهطولات المطرية بحوالي 10 % كحد أقصى، لكن لا يعني ذلك بأن تُلقي الحكومات اللوم على هذه الظاهرة وحدها بشأن الشح في مصادر المياه أو الطاقة".
لكن تلك الظاهرة، بحسب قوله "تفتح الأفق للحكومة للبحث عن مصادر مياه جديدة، وبذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، كمشروع الناقل الوطني"، و"معالجة الاعتداءات التي تطال شبكات المياه بصورة مستمرة، التي تتسبب بزيادة الفاقد المائي تفوق نسب ما يخسره الأردن نتيجة التغيرات المُناخية، أو التي نحصل عليها من الكيان"، داعيا لإجراء صيانة دورية لشبكات المياه ما يقلل من شح المياه
وأشار إلى أن "الحكومة لا تتخلى عن مسؤولياتها بصورة تامة في التعامل مع التحديات المائية ولكن لا بد من التعاطي مع هذه الظروف بصورة أسرع، واتخاذ خطوات أكثر جدية بموضوع الاستقلال المائي ودون الاعتماد على مصادر خارجية".
وأما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة فلا بد أن "ترتبط بمجال تحسين شبكة الكهرباء، وأن يصبح هذا السوق مفتوحاً بحيث يكون هنالك استثمارات مستقلة في هذا القطاع".
وبرأي رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن "الحكومة تخرج بالعديد من الإعلانات ذات الصلة بقطاعات المياه والطاقة لكنها لا تضع الخطط والبرامج للربط بين البيئة والطاقة والمياه".
وبين لـ"الغد" أن "جني العوائد الضريبية يعد الهدف الرئيسي للحكومة من أي مشاريع تقوم بها، إذ أن التغير المُناخي يعد ذريعة لعدم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، أو تبني مشروعات للمياه محليا بحجة ضعف التمويلات الخارجية".
وكل ذلك يدفع بها، بحسب قوله "للاعتماد على الوقود الأحفوري بدلاً من الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامها في المشاريع المائية، بدلا من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والتي تكلف وزارة المياه والري نحو 300 مليون دولار سنوياً".
ولعل "عدم وجود إرادة حقيقية لدى الجهات الحكومية المعنية بقطاعات المياه والطاقة بالبحث عن مصادر محلية بديلة واحدة من المعيقات لمواجهة التحديات في تلك المجالات".
بدوره قال الخبير في مجال اقتصاديات البيئة د. عامر الجبارين إن ""توجه الأفراد لتركيب قطع توفير المياه سيخفض استهلاكها، بنسبة تتراوح ما بين 20 % و25 %، بالرغم من قلة الكميات التي يحصلون عليها شهرياً".
وشدد على أن "الأمن المائي بالاعتماد على الموارد المحلية يُسهم بتلبية احتياجات الأفراد، مع التوجه نحو تقليل الهدر والفاقد".
وأكد أن "أي مشروعات تُنفذ بقطاع المياه والطاقة بحاجة لتمويل لذلك فإن الحكومة تلجأ للمؤسسات الدولية".
"ولكن رغم ذلك ثمة خيارات عديدة يمكن القيام بها ودون الاعتماد على تلك المصادر عبر التوفير والترشيد وخاصة في القطاع الزراعي"، وفقاً له، وكذلك "زيادة حملات التوعية مع تغييرات السلوكيات من الأفراد، وتيسير وصول الأفراد لكافة هذه التكنولوجيات الموفرة".
ومن المفترض "التركيز على اقتصاديات البيئة، ودراسة البدائل، وبناء عليها تُعدل السياسات، اعتمادا على هذه الدراسات، لكن شريطة أن تكون حقيقية وليست مختبرية".

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