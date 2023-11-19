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أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق

11/19/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية أمس، يتوقع بأن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، بخاصة في المناطق الجنوبية الغربية، بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتدريجيا مع ساعات الليل، تضعف شدة هطل الأمطار وتخف سرعة وتكون الرياح، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
ويطرأ غدا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ بعد غد، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
الى ذلك، أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية التحوط وتضافر جهود الدوائر المعنية في لواء الأغوار الشمالية؛ لمعالجة أضرار تشكل السيول المحتملة في الشتاء، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا للجنة الدفاع المدني في مبنى متصرفية الأغوار الشمالية.
وأشار العتوم لضرورة إجلاء المواطنين القاطنين قرب الأودية وأماكن تشكل السيول في الأغوار الشمالية خلال الشتاء، مؤكدا قيام سلطة وادي الأردن والبلديات والأشغال العامة بالصيانة الدورية لعبارات تصريف مياه الأمطار، وتقليم أغصان الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركة توزيع الكهرباء.-(بترا)

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