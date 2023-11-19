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مقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة منذ الصباح ليرتفع العدد إلى 11 خلال 24

11/19/2023 2:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 جنود إضافيين في معارك قطاع غزة، ليرتفع الإجمالي منذ الصباح إلى 5.

وكان الجيش أعلن مقتل جنديين صباح اليوم جراء المعارك.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سمح بالنشر، إن رقيبا ومقاتلا في الجيش الإسرائيلي، قتلا في معركة شمال قطاع غزة.
وأشار إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 383 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.


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