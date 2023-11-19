مقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة منذ الصباح ليرتفع العدد إلى 11 خلال 24

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 جنود إضافيين في معارك قطاع غزة، ليرتفع الإجمالي منذ الصباح إلى 5.
وكان الجيش أعلن مقتل جنديين صباح اليوم جراء المعارك.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سمح بالنشر، إن رقيبا ومقاتلا في الجيش الإسرائيلي، قتلا في معركة شمال قطاع غزة.
وأشار إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 383 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.
MENAFN19112023000072011014ID1107453874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.