سي إن إن تشكك بالرواية الإسرائيلية ولا تستبعد احتمال إعادة إسرائيل ترتيب الأسلحة بـالشفاء

أظهر تحليل لشبكة الأخبار الأمريكية "سي ان ان" احتمال إعادة الجيش الإسرائيلي ترتيب الأسلحة قبل زيارة الاعلام لمستشفى الشفاء في غزة.



ونشرت الشبكة على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، مساء السبت، تقريرا بعنوان " تحليل لـCNN يشير لاحتمال إعادة الجيش الإسرائيلي ترتيب الأسلحة قبل زيارة الإعلام لمستشفى الشفاء".



وقالت: "أظهر مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني لحظة تفقد أسلحة حماس التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء، حيث ظهرت أسلحة أقل في مكان الحادث مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم وسائل الإعلام الدولية، مما يشير إلى أنه ربما نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار".



وفي هذا الصدد فقد ذكرت "سي ان ان" إنها "قارنت اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي عبر الإنترنت مع اللقطات التي التقطتها قناة "فوكس نيوز"، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية".



وقالت: "كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، يقود الجولة في فيديو الجيش الإسرائيلي، عندما أظهرت ساعة يده أن الوقت 13:18".



وأضافت: "في وقت لاحق عندما حل الظلام، قام مراسل قناة فوكس نيوز الخارجية تري ينغست بزيارة مكان الحادثة، وقال في تقريره: "إنه منتصف الليل".



وتابعت: "أظهر ينغست حقيبة موجودة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي داخل المستشفى، حيث ظهر فوقها بندقيتان من طراز كلاشينكوف".



واستدركت: "ومع ذلك، فإن مقطع فيديو الجيش الإسرائيلي الذي تم تصويره في وقت سابق أظهر بندقية واحدة فقط من طراز AK-47 "كلاشينكوف" ومن غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47 ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي السابق؟".



وقالت: "وفي الساعات البينية، نشر الجيش الإسرائيلي أيضًا على الإنترنت صورة للأسلحة التي يُزعم أنها عثر عليها في مستشفى الشفاء. يشير اسم الصورة (ملف واتساب) إلى أنه تم التقاطها في الساعة 17:35، وهذا يضعه بعد جولة الجيش الإسرائيلي في مجمع التصوير بالرنين المغناطيسي ولكن من المؤكد تقريبًا قبل وصول طاقم فوكس نيوز".



وأضافت: "من الممكن أن تتم إزالة الأسلحة من مكان الحادث واستبدالها قبل وصول الطواقم الإخبارية. لكن هذا لا يفسر سبب ظهور المزيد من الأسلحة عند وصول الصحافة مقارنة بالفيديو الأصلي للجيش الإسرائيلي".



وتابعت: "كما مُنحت BBC (هيئة البث البريطانية) حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحينها كان لا يزال هناك بندقيتان من طراز AK-47 مرئية فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي".



وأردفت: "تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن التناقض الواضح لكنها لم تتلق ردًا".



وكان الجيش الإسرائيلي قد استخدم هذه الأسلحة لتبرير اقتحام المستشفى وبالتالي الادعاء بأن "حماس" استخدمت المستشفى كمقر لها.-(الأناضول)

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