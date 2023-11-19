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عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية استهدفت وسط غزة

11/19/2023 2:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط 31 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية.
ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.-(الجزيرة)

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