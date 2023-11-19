عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية استهدفت وسط غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط 31 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية.
ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.-(الجزيرة)
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