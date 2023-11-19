دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.. مدير مقبرة عسكرية يفضح الاحتلال (فيديو)

كشف مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة حيث تم دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.



وقال دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".



تجدر الإشارة إلى أن أسماء الجنود القتلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش بذلك، وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه حتى الآن عن 380 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر شمال قطاع غزة.



وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سمح بالنشر، إن رقيبا ومقاتلا في الجيش الإسرائيلي، قتلا في معركة شمال قطاع غزة.



وأشار إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة.



وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 60 قتيلا منذ بدء العملية البرية في غزة.-(وكالات)