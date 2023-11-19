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القسام: أجهزنا على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في غزة

11/19/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، أنها "أجهزت" على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.
وقالت الكتائب، في بيان مقتضب عبر منصة "تلغرام" اطلعت عليه الأناضول: "مجاهدو القسام يُجهزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر، في منطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".
وحتى الساعة 08:20 "ت.غ" لم يصدر تعقيب إسرائيلي بشأن ما أعلنته القسام.
ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة، وإن كانت بعض الصحف تقدرها بـنحو 58 قتيلا.

ومساء السبت، قالت الكتائب: "تمكن مقاتلو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".
كما أفادت بـ"تدمير 17 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع، مؤكدا استهداف قواته المتوغلة من جانب مقاتلين فلسطينيين.
ولليوم 44، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألف و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.-(الأناضول)




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