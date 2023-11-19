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قطر: صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا اقتربنا من اتفاق

11/19/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الكارثة ما تزال تتفاقم بغزة في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان.

وبحسب قناة "الجزيرة"، أضاف آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن ما حدث في مجمع الشفاء من إخلاء قسري جريمة، ومع الأسف لم نسمع إدانة من المجتمع الدولي.

وتابع: المجازر مستمرة بحق المدنيين، ولا احترام للقوانين والأعراف الدولية، وهناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة.

وأردف: المجازر- وآخرها في مدرسة الفاخورة- تثبت عدم احترام "إسرائيل" القوانين الدولية، وقد رأينا عمليات استهداف لكل مستشفيات القطاع والمسرحيات الهزلية للاحتلال.

وشدد آل ثاني على أنه على المجتمع الدولي الالتزام بالأسس التي قام عليها عبر حماية المدنيين بغزة، كما يجب أن تكون للمجتمع الدولي وقفة مع انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية.

وأعرب عن شكره لدعم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقطر بشأن ملف الرهائن.

وأوضح أن صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق، مبينا أن التحديات ضمن المفاوضات بسيطة وهي لوجستية وعملية ويمكننا تذليلها.

وأشار إلى أن الناس في غزة يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود، مطالبا "إسرائيل" بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية.

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