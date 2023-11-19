طلب من زميله أن يصوره.. جندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد برام الله أثناء رفع الأذان (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، إلقاء أحد جنود الجيش الإسرائيلي قنبلة داخل مسجد قرية بُدرس شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.



ويظهر في الفيديو جندي يتحدث إلى زميله بينما يتوجه إلى مدخل المسجد، ويلقي بداخله قنبلة ثم يعود، ثم يسمع صوت الانفجار بالتزامن مع صوت الأذان.

من جهته، قال رئيس مجلس قرية بدرس، ناصر مرار، إن“الحادثة وقعت مع أذان فجر الجمعة في مسجد بدرس الكبير”.



وأضاف:“بالفعل قام جندي بإلقاء قنبلة صوت داخل المسجد الكبير، بالتزامن مع رفع الأذان الموحد (مركزي)، وقبيل وصول المصلين إلى المسجد، في انتهاك صارخ لقدسيته (دون الحديث عن إصابات)”.



وأضاف أن إلقاء القنبلة“جزء من ممارسات اعتاد عليها الجنود الإسرائيليون مؤخرا في البلدة، حيث يجري بشكل مستمر اقتحام البلدة من المعسكرات القريبة، كما يقيم الجنود حاجزا على مدخل البلدة الرئيسي، ويجرون تفتيشات مستفزة للمواطنين وسياراتهم”.



وأشار رئيس المجلس القروي إلى“قتل الجنود أحد سكان القرية خلال مغادرته المسجد بعد صلاة الجمعة يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، دون أن تشهد البلدة أي مواجهات”.



وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث قال الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين علي القره داغي“لهذا كان الطوفان...”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل.