إعلام عبري: حتى لو انتهت الحرب غداً.. لن يأتي السياح إلى إسرائيل

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن السياحة وكيف تلقى هذا القطاع ضربة قوية في أعقاب الحرب التي أطلقها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.



وتحت عنوان "حتى لو انتهت الحرب غداً لن يأتي السياح إلى إسرائيل"، ذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلي، أنّ "الأضرار التي ستلحق بالسياحة الداخلة ستكون طويلة المدى.. حتى لو انتهت الحرب غداً، فإنّ الناس في العالم يحجزون بالفعل في أماكن أخرى أكثر أماناً حالياً".



ونقل الموقع عن عيران كيتر، المستشار والباحث في قسم السياحة وإدارة الفنادق في الكلية الأكاديمية "كينيريت"، أنّ هناك حالياً نسبة منخفضة نسبياً من المسافرين الأوروبيين الذين حجزوا بالفعل إجازتهم الصيفية.



وتابع أنّ تأثير الحرب على السياحة الداخلة إلى "إسرائيل" يتجاوز تحذيرات السفر ومنع زيارة "إسرائيل" هذه الأيام، ويتضمن تأثيرات طويلة المدى على "صورة إسرائيل"، وعلى العلامة التجارية السياحية هناك.



وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "إيلات" السياحية تحوّلت إلى "ملجأ لنحو 60 ألف مستوطن ممن تم إجلاؤهم من المستوطنات".



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الأعمال في "إيلات" تعاني ضائقة اقتصادية، بسبب التصعيد في الجبهة الشمالية والجنوبية.



ووصلت السياحة في "إسرائيل" إلى طريقٍ مسدود، وتجاوزت خسائر هذا القطاع الــ 6 مليارات دولار، حيث تتجنّب السفن السياحية شواطئ "إسرائيل" ويلغي الناس زياراتهم.



في حين أوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى "إسرائيل"، وعلّقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية وأوروبية رحلاتها إلى الكيان، بما في ذلك رحلات الشحن. -الميادين