رقصة الحرية. المقاومة تستمر بسرد قصتها عبر أشكال التعبير المختلفة في حياة الفلسطيني

MENAFN - Alghad Newspaper) إسلام البدارنة

بعد لحظة شعوره بأنه تمكن من ضرب جنود الاحتلال بمقلاعه، وردعهم عن الاقتراب من المنطقة التي يتحرك فيها مع رفاقه، وسط الاطارات المحترقة، بدأ يضرب قدمه اليمنى على الأرض، دافعاً بها إلى الخلف ومن ثم العكس بقدمه اليسرى، وملوحاً بيديه، ليرسم صورة تحمل في طياتها رسالة، تفيد بأن ضربات قدميه مهما تحركت على أرضه وتخبطت يمينا ويساراً، فإنه يحركها فوق أرض هي أرضه، خالقاً برقصته هالة من الجموح والحيوية، في أداء حركي يبرز قوته وصلابته وتحديه لعدوه الذي يقف قبالته متربصا به.

وقد استعاد فلسطينيون ومتعاطفون مع القضية الفلسطينية في العالم، هذه الصورة لفتية فلسطينيون خلال انتفاضات سابقة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وقاموا باعادة مونتاجها لتتوافق مع حالة التضامن العاملي مع الفلسطينيين الواسعة، بعيد ملية طوفان الاقصى.

فبحركات متناغمة، نسجت هذه الصورة النصر والتحدي في خيال مشاهديهها، وأفصحت بوضوح عن أنها نوع من التحدي للعدو المحتل الذي يحاول سلب أرض هذا الفتى وغيره من الفتية الفلسطينيين، لذا فقد انتشرت رقصته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسميت بالعديد من الاسماء كـ"رقصة الحرية" أو "رقصة اصحاب الارض"، أو "رقصة الفجر"، وأضحت ايقونة فنية تعبر عن المقاومة الشعبية في فلسطين، لما جمعته بين فن الرقص والتعبير عن التحدي وصلابة المقاوم الفلسطيني، فانتشرت على نحو كبير، مصحوبة بأغان تدعم القضية الفلسطينية، ومن أبرزها الأغنية السويدية "Leve Palestina" التي منعت من العرض خلال النصف قرن الماضي.

أدى كثيرون الرقصة في احتجاجات مناصرة لفلسطين في بلدان العالم، وانتشرت مقاطع فيديو لهم، بينهم هذا الشاب الفلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني قبل قرابة 5 أعوام، بالإضافة إلى نجم كرة القدم الجزائري يوسف بلايلي، الذي رفع علم فلسطين على ظهره، مؤدياً الرقصة بعد إحرازه الهدف الثالث، وغيرهم ممن بدأوا نشر محاولات رقصها في الاحتجاجات.





ليست مجرد رقصة، لكنها تحمل في طياتها رمزية عميقة تجسد إرادة الشعوب المظلومة التي تقاوم أشكال العنف الفظيعة المارسة ضدهم، ولتعبر عن الانتفاضة بطريقة فنية، تروي بالاداء الجسدي قصتهم، وتحمل رسائل صمود والتصاق بالوطن.



الهنود الحمر و "رقصة الحرية"

الهنود الحمر، أو ما يعرف أيضاً بالسكان الأصليين في أميركا الشمالية، هم مجموعة متنوعة من القبائل الأصلية، استوطنت تلك الارض قبل وصول المستوطنين الأوروبيين، كانوا يمتلكون وما يزال من تبقى منهم، يمتلكون تاريخا مغفلا، يحتشد بالتقاليد الثقافية الجميلة والفريدة، وكانوا يتعايشون بسلام مع الطبيعة، كما كانوا يعتمدون على الصيد والزراعة.

يعود أصل هذه الرقصة للهنود الحمر، إذ اعتبروا الرقص جزءا من طقوسهم، ويعرف عنهم تفاعلهم مع الطبيعة عن طريق الرقص؛ حباً في الأرض التي تشكل في معتقداتهم الحرية والبعث للحياة.

لكن مع وصول المستوطنين الأوروبيين في القرن السادس عشر، بدأ الهنود الحمر يعيشون اسوأ فترة في التاريخ البشرري، اذ شهدوا موجة من عمليات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي، وتعرضوا لأعمال عنف واسعة النطاق وابادة جماعية، ونهب منظم، وقتل وتدمير للمحاصير والثقافة والتاريخ الهندي الاحمر.

مارست بعض قبائل الهنود الحمر هذه الرقصة، وغيرها من الرقصات التي كانت تمتاز بها قبائلهم، للتعبير عن ارتباطهم بالارض التي تعني لهم الحرية، بخاصة في اوقات الحروب، وبدايات جرائم الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد الأوروبيين، وكانت تمارس لدعم المحاربين وللتعبير عن الرغبة في الانتقام من العدو الابيض، بالإضافة إلى أنها تضفي إحساسا بالنصر، وترفع من الروح المعنوية للجنود والمحاربين آنذاك.



الرابط بين غزة والهنود الحمر



في سياق متصل، يظهر النهج الوحشي ذاته، الذي استخدم لابادة الهنود الحمر في القرون الماضية، يُمارس منذ 43 يوماً حاليا على أهل قطاع غزة، ويعتمل فيه كل أشكال ومحاولات التهجير القسري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الى جانب استخدام الأسلحة المحظورة دولياً مثل قذائف الفسفور الأبيض ضد المدنيين العزل، ما يجسّد تكراراً مأساوياً لتاريخ الظلم والقهر في كثير من بقاع العالم.

مثلت رقصة الحرية أو رقصة الفجر، مثلما عبرت عن المقاومة بلغة ملموسة في عصر الهنود الحمر، التضامن الفلسطيني، بإحيائهم لها من جديد، لتبث صورة النصر والصمود في نفوس الفلسطينيين، ولتكشف وهن الروح الصهيونية وهشاشة ادعاءاتها بالقوة، امام صلابة المقاوم وتمكسه بنضاله الذي لا ينضب، مستخدما كل الرموز الثقافية والتاريخية، ومن بينها هذه الرقصة، للتعبير عن تمسكه بأرضه ومقاومته.







