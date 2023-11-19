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مشاهد جديدة للمقاومة من غزة.. مسافات صفر وغنائم وملابس ومقتنيات قتلى الاحتلال

11/19/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أظهرت مشاهد جديدة لكتائب القسام خلال خوضها معارك عنيفة في مدينة غزة، ضرب لعدد من آليات الاحتلال وتكرار وضع عبوة العمل الفدائي على إحدى الدبابات من مسافة صفر.


وأظهرت المشاهد مقتنيات شخصية وملابس لجنود في جيش الاحتلال تم الحصول عليها إلى جانب مغانم كسبتها المقاومة من أرض المعركة.




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