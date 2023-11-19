مشاهد جديدة للمقاومة من غزة.. مسافات صفر وغنائم وملابس ومقتنيات قتلى الاحتلال

مشاهد جديدة للمقاومة من غزة.. مسافات صفر وغنائم وملابس ومقتنيات قتلى الاحتلال
التاريخ
11/19/2023 2:22:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت مشاهد جديدة لكتائب القسام خلال خوضها معارك عنيفة في مدينة غزة، ضرب لعدد من آليات الاحتلال وتكرار وضع عبوة العمل الفدائي على إحدى الدبابات من مسافة صفر.
وأظهرت المشاهد مقتنيات شخصية وملابس لجنود في جيش الاحتلال تم الحصول عليها إلى جانب مغانم كسبتها المقاومة من أرض المعركة.
MENAFN19112023000072011014ID1107453861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.