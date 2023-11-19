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إجلاء 31 من الخدج من الشفاء إلى مستشفى الإمارات في رفح

11/19/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم إسعاف تابعة له تمكنت الأحد بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من إجلاء 31 من الخدج في مستشفى الشفاء في غزة.
وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك أنه جرى نقل المبتسرين إلى جنوب قطاع غزة "تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح".
كما أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، الأحد إجلاء 31 طفلا من الخداج من مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع، الذي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر من فيه من مرضى ونازحين على إخلائه السبت.
وقال زقوت: "جرى إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء، وعددهم 31 طفلا، ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين" مضيفا "تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر" عبر معبر رفح الحدودي.
واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.
وأشارت مصادر طبية إلى وفاة 4 آخرين من الأطفال الخدج في المجمع؛ بسبب نفاد الوقود، مؤكدة أن كافة مستشفيات مدينة غزة قد خرجت عن الخدمة، ولم يتبق إلا مستشفيان صغيران.
واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وتعرضت منازل الفلسطينيين في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوب غربي محافظة خان يونس، إلى قصف إسرائيلي متواصل.
كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال الحربي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

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