الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية والاحتلال يقول: الحدث خطير وإرهابي

تمكن الحوثيون اليوم الأحد، من اختطاف سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، بعد ساعات من تهديد الجماعة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية ردا على العدوان على غزة.

وقال قيادي حوثي للجزيرة إن العملية نصرة لأهلنا المظلومين في غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطاف الحوثيين سفينة قرب السواحل اليمنية، وقال إن الحدث يعتبر خطير على المستوى العالمي.

بدورها قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية".

وأضاف مكتب بنيامين نتنياهو: "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السفينة لم يكن بها أي إسرائيلي.