الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية والاحتلال يقول: الحدث خطير وإرهابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكن الحوثيون اليوم الأحد، من اختطاف سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، بعد ساعات من تهديد الجماعة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية ردا على العدوان على غزة.
وقال قيادي حوثي للجزيرة إن العملية نصرة لأهلنا المظلومين في غزة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطاف الحوثيين سفينة قرب السواحل اليمنية، وقال إن الحدث يعتبر خطير على المستوى العالمي.
بدورها قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني
وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية".
وأضاف مكتب بنيامين نتنياهو: "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السفينة لم يكن بها أي إسرائيلي.
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