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31 طفل خداج معرضين لخطر الموت الوشيك تم نقلهم من مستشفى الشفاء

11/19/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان- تم اليوم إنقاذ 31 طفلاً رضيعًا متشبثين بالحياة من مستشفى الشفاء في شمال غزة ونقلهم إلى جنوب القطاع. قامت اليونيسف، بالعمل مع منظمة الصحة العالمية والأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، كجزء من جهد مشترك بين وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات الطبية والموظفين في المستشفى، بإجراء العملية في ظل ظروف خطيرة للغاية.
كانت حالة الأطفال حديثي الولادة تتدهور بسرعة، وذلك في أعقاب الوفاة المأساوية للعديد من الأطفال الآخرين، والانهيار التام لجميع الخدمات الطبية في مستشفى الشفاء.
وتم نقل الأطفال حديثي الولادة، بناء على طلب من السلطات الصحية، إلى حاضنات مضبوطة الحرارة تحت إشراف طاقم طبي من مستشفى الشفاء إلى مستشفى الهلال الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتم العمل لتستقر حالتهم الآن ويتم رعايتهم في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
تدعم اليونيسف وشركاؤها تحديد هوية الأطفال وتسجيلهم للمساعدة في تتبع والديهم ولم شملهم معهم ومع أفراد أسرهم حيثما أمكن ذلك.
منذ بدء التصعيد، كانت اليونيسف تقدم الإمدادات الطبية ومستلزمات الأطفال إلى المستشفيات في المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع، لدعم حوالي 244 ألف شخص، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة في وحدات العناية المركزة الأخرى لحديثي الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل المياه لخمسة مستشفيات بالشاحنات لتوفير الحد الأدنى وهو 3 لترات للشخص الواحد يوميًا لحوالي 50 ألف شخص.
يجب حماية المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها من الهجمات. ويجب اتخاذ كافة التدابير لتجنيب المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين العنف. تواصل اليونيسف الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وضمان وصول الوقود والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المرافق الطبية أينما كانت.

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