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في الكابنت منقسمون حول صفقة المخطوفين

11/19/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






عاموس هرئيل

قبيل بداية الأسبوع السابع للحرب ضد حماس فإن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة. فرقتان، الفرقة 162 والفرقة 36، تم ادخالهما الى مناطق حاسمة في شمال وشرق مدينة غزة، مخيم جباليا للاجئين وحي الزيتون، حي الرمال والشيخ عجلين. هذه المناطق لم تدخل اليها القوات في الاسابيع الماضية. المتحدث بلسان الجيش اعلن عن قتل خمسة جنود في المعارك.
مثلما في القطاعات الاخرى فانه يبدو الآن أن حماس ستجد صعوبة في ادارة الدفاع المنظم امام القوة العسكرية الكثيفة المستخدمة ضدها. ولكن من الواضح أن ايام الدخول الى الداخل سترافقها احتكاكات عسكرية اكثر صعوبة. الى جانب الجهود التي تبذل لاحتلال مناطق وضرب اهداف عسكرية لحماس، فان انجازات الحرب تقتصر حتى الآن على ثلاثة مجالات اخرى: اطلاق سراح المخطوفين وضرب الانفاق وتصفية قادة حماس. هنا الصورة ما تزال مشوشة رغم التقدم الاسرائيلي. يصعب في هذه الاثناء التحدث عن حسم عسكري للمواجهة، رغم أن حماس تعرضت لضربة شديدة في قدرتها العسكرية في شمال القطاع.
السؤال الحاسم اكثر يتعلق بالمخطوفين. من كل المعلومات المنشورة فانه في وسائل الاعلام الاسرائيلية والاجنبية يمكن نشر وبحذر الصورة التالية: قطر والولايات المتحدة تحاولان التوسط من اجل عقد صفقة مؤقتة، في اطارها نية لاطلاق سراح 70 من المخطوفين. هذه المجموعة تشمل الامهات والاولاد المحتجزين لدى حماس وتنظيمات فلسطينية أخرى. ولكن حماس تقول بأنه يمكنها العثور وبشكل مؤكد فقط على 50 منهم (حسب رواية، وحسب رواية اخرى 53). وبخصوص الباقين هي ستكون بحاجة الى وقت لتجميعهم والاعداد لاطلاق سراحهم. الصفقة تتحدث عن وقف لاطلاق النار لخمسة ايام مقابل اطلاق سراح المخطوفين واطلاق سراح 150 من السجناء الفلسطينيين، النساء والقصر، في السجون الاسرائيلية.
هنا يجري نقاش في الطرف الاسرائيلي يتركز في كابنت الحرب. وزراء المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي ايزنكون، يطرحون خطا يقول بأن على اسرائيل استغلال الفرصة لانقاذ من يمكن انقاذه على الفور لأنه اذا لم تفعل ذلك فسيكون هناك خطر واضح على حياتهم، ويمكن أن ينشأ ايضا نوع من تكرار قضية رون أراد، حيث أن الاتصال مع بعض المخطوفين سيتم فقده في هذه الفوضى. مؤخرا نشر عن موت ثلاثة من المخطوفين، يبدو أنه تم قتلهم بشكل متعمد في أسر حماس.
في المقابل، المعسكر الثاني يطرح في النقاش، برئاسة وزير الدفاع يوآف غالنت وبشكل ما رئيس الاركان هرتسي هليفي وجهات رفيعة في الجيش وفي الشاباك، ادعاء آخر. حسب قولهم فانه محظور التوقف الآن لهدنة ويجب زيادة الضغط العسكري على حماس لأنه فقط بهذه الطريقة يمكن الحصول على تنازلات اخرى من رئيس حماس يحيى السنوار. يسمع ايضا الادعاء بأنه يجب التصميم الآن على اطلاق سراح الـ 70 امرأة وطفل في القائمة الاولى كشرط حاسم للصفقة.
الطرفان في هذا الخلاف واضح لهما بأن حماس ستبذل قصارى جهدها لمط الوقت، حتى لو تحققت الصفقة. يبدو أن السنوار يعتمد على وقف اطلاق النار كمدخل لوقف شامل للقتال، ويقدر أنه يستطيع مط الوقت بالوعود والاغراءات والمبررات حول صفقات لاحقة.
الذي حتى الآن لم يبلور موقف نهائي في هذا الخلاف هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومثلما كتب هنا في يوم الجمعة فان نتنياهو يقلق من اعتبارات سياسية ويخشى من التطويق من اليمين، الوزراء بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. في غضون ذلك استغل سموتريتش قضية هامشية نسبيا وهي قرار اسرائيل ادخال كمية قليلة من الوقود الى القطاع لغرض استهلاك الاونروا كي يهاجم بشكل علني نتنياهو ويطلب عقد الكابنت الموسع.
نتنياهو يمط الوقت كالعادة. دافع اليمين واضح، لكن من ناحيته يوجد ايضا دافع مضاد من اليسار. رفض مستمر للتوصل الى صفقة يمكن أن يكون القشة التي ستقصم ظهر الائتلاف المتهالك الذي توصل اليه مع غانتس وايزنكوت. عملية انسحاب من قبلهما يمكن أن تسرع جدا مسار تصادمه مع الادارة الاميركية. ربما على هذه الخلفية سيوافق نتنياهو على المرونة في نهاية المطاف والتوصل الى الصفقة. كالعادة يجب التذكر بأنه لا توجد حدود للمناورات التي يمكن للسنوار أن يستخدمها. فقد قام هذا الاسبوع بقطع الاتصال غير المباشر مع الوسطاء لبضعة ايام. وهذا حسب قوله ردا على عمليات الجيش الاسرائيلي في مستشفى الشفاء.
يبحثون عن حلول
مسألة مهمة اخرى تتعلق بوتيرة تدمير الانفاق. منذ عملية الجرف الصامد في 2014 التي كشف فيها عن البنية التحتية للانفاق الهجومية لحماس، اسرائيل تقريبا لم تتقدم نحو بلورة أي حلول تكنولوجية لهذه المشكلة. في 2021 في فترة عملية حارس الاسوار دفع رئيس الاركان في حينه افيف كوخافي لاستخدام خطة سرية موسعة لتفجير المترو، مدينة الانفاق تحت مدينة غزة. هكذا تم احراق ورقة رابحة كان يمكن أن يتم الاحتفاظ بها لهذا اليوم، وأن تؤدي الى قتل جماعي لآلاف الاشخاص من حماس. عمليا المنطقة التي تمت مهاجمتها كانت تقريبا فارغة من المقاتلين، وعدد الاصابات لدى حماس كانت قليلة.
الآن وجدت حاجة لايجاد حلول بديلة. في هذا الشأن تستثمر جهود مالية وتكنولوجية ولوجستية كثيرة منذ بداية الحرب. ومؤخرا ايضا يبدو أن هناك تطورات ايجابية تثير التفاؤل الحذر في الجيش الاسرائيلي. غالنت تحدث عن تحسن واضح في القدرة على تدمير الانفاق من الارض ومن الجو. في هذه الاثناء ما يزال من غير الواضح اذا كان الحديث يدور عن عملية تكسر التوازن، لكن تحسين القدرة على المس الشديد بالأنفاق يمكن أن يزيد الضغط على حماس.
هذا يتعلق ايضا بالسؤال الثالث وهو حجم المس بالقيادة. حتى الآن السنوار ومجموعة القيادة حوله لم يتم المس بهم في الحرب. تسود التقديرات بأنهم خرجوا الى جنوب القطاع ويتواجدون في منطقة محمية من الاصابة.

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