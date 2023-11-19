حماس تشدد على موقفها في المفاوضات

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

يوسي يهوشع



للأسف لم ينته الأسبوع بأي بشرى في الموضوع الحساس المتعلق بإعادة المخطوفين والمخطوفات: حماس تتشدد على موقفها في المفاوضات، يحيى السنوار لم يستأنف الاتصال والناطق بلسان المنظمة بلغ عن "انقطاع الاتصال" مع مجموعة كبيرة من المخطوفين وآسريهم كجزء من الحرب النفسية.

كل هذا يدل مرة أخرى على أنه مع كل الاحترام للموقف الإسرائيلي الذي نقل الى الأميركيين، في النهاية من يدير الحدث هو السنوار. وعليه فمن أجل تحقيق شيء ما، كتحرير نساء وأطفال في عدد يتراوح بحذر حوالي 80، ثمة حاجة لتشديد العمليات الهجومية ومزيد من الضغط لحمل السنوار حقا الى طاولة المفاوضات. ينبغي الأمل في أن يشطب العدد 50 عن الطاولة.

مهما كان الدور الأميركي مع قطر هاما، كان من الأفضل لإسرائيل لو كانت مصر هي الوسيط. لكن هذا ليس الوضع، والجمود مستمر. وعليه فالفوارق في المناهج داخل الكابينت أيضا، والتي بلغنا عنها الأسبوع الماضي، تكون ذات صلة اقل حين لا يكون عرض جدي على الطاولة.

تدعي محافل ضالعة في المفاوضات بان إسرائيل مستعدة لعدة أيام من وقف النار وانها نجحت في اقناع الجيش الإسرائيلي لقبول هذا مقابل صفقة اكبر تتجاوز 100 مخطوف ومخطوفة، لكن الطرف الاخر على أي حال ينشغل بالحرب النفسية. وعمليا، ليس واضحا ما هي مصلحة السنوار بقبول صفقة كبيرة: فهو يلعب بالاوراق التي لديه بشكل ممتاز. حتى اختراق في الطريق، يصعد الجيش الإسرائيلي عملياته البرية وفي نهاية الأسبوع خرجت قوات فرقة 36 الى هجوم في منطقة الزيتون وقوات فرقة 162 الى هجوم في منطقة جباليا. عمليا بعد ان وصلت احدى الفرقتين من الشمال والثانية من الشرق باتجاه البحر، فانهما تتحركان شرقا نحو اهداف توجد فيها كتيبتان على الأقل من حماس والمعارك هي في شدة عالية. سبق العملية قصف مدفعي وجوي ومع ذلك دفعنا في المعارك ثمنا باهظا: فقد سقط خمسة مقاتلون بينهم قائد سرية في المظليين. مقارنة بالمعارك السابقة، واضح ان المقاتلين يصطدمون بمقاتلين لا يتراجعون بسرعة. وسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقاتل في المنطقة حتى نهاية الأسبوع القادم على الأقل، فيما تجعل حالة الطقس القتال معقدا مع المطر الذي يبدأ اليوم.

الخطوة التالية هي القتال في القسم الجنوبي، في منطقة خانيونس. وسيكون التحدي اكثر تعقيدا بكثير، لكن الجيش مقتنع انه قادر على المهمة. بالمقابل، يمكننا أن نبلغ عن أن قيادة المنطقة الجنوبية لم تتلقى بعد الامر للاستعداد لها وهذا مثير للاهتمام. فالخطط موجودة. وغالنت أيضا قال امس انهم في جنوب قطاع غزة سيشعرون بالجيش الإسرائيلي قريبا.

السؤال هو اذا كان فقط من الجو أم في عملية برية أيضا. يمكن الربط بين الانتظار في العملية في الجنوب وأزمة السولار والتي فيها أيضا صعدت القيادة من رئيس الوزراء عبر وزير الدفاع وحتى الناطق العسكري ووزراء آخرين، الى شجرة عالية وتراجعوا كما كان متوقعا. فقرار ادخال السولار مدعوم من محافل الامن، وإسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على ان تسمح بإدخال 60 الف لتر من السولار في اليوم عبر رفح. لغرض المقايسة والتوازن، في الأيام العادة يدخل الى القطاع 6.8 مليون لتر من السولار في الأسبوع.

في الـ 48 ساعة الأخيرة انتهت كل مخزونات الوقود للأمم المتحدة في غزة. والمعنى هو أزمة إنسانية: لانه اذا لم تكن وقود، فلا يمكن تشغيل محركات المياه في القطاع، او منشآت تطهير الصرف الصحي او المستشفيات. وهذه كارثة كانت ستستوجب من الجيش الإسرائيلي ان يوقف المناورة. الجيش الإسرائيلي ملزم باستكمال المناورة كي يسقط حماس. ومن اجل استكمال المناورة وإدخال السولار الذي يمنع أزمة إنسانية في القطاع. المشكلة هي التصريحات الاستعراضية مقارنة بانعدام القدرة على الوقوف امام الجمهور وقول الأمور كما هي.

في نظرة أوسع فان الخوف من أن تحترق غزة في اعقاب حملات كبيرة في الضفة، كتصفية مقاتلين واعتقالات على نطاق واسع زال منذ 7 أكتوبر. فمنذئذ تمارس قيادة المنطقة الوسطى قوة لم يشهد لها مثيل في السنوات الأخيرة. وتيرة ومدة العمليات، مثلما هي الاعتقالات والتصفيات ارتفعت. التهديد المركزي هي المدن الفلسطينية التي توجد فيها شبكات من المقاتلين المسلحين.

