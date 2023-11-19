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لا تخافوا العالم

11/19/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






غيورا آيلند

الجدال حول الاستجابة الإسرائيلية لمطالب دولية للسماح بإدخال الوقود الى غزة يعكس مواجهة مبدئية بين إسرائيل والولايات المتحدة في موضوع الرواية الصحيحة.
حسب الرواية الاميركية، في غزة توجد جماعتان من الناس. الأولى هي مقاتلو حماس. اما الثانية فينتمي اليها معظم الناس في غزة، مدنيون أبرياء يعانون دون ذنب اقترفوه وبالتالي من واجب إسرائيل ليس فقط الامتناع قدر الإمكان عن المس بهم بل وأيضا العمل للتخفيف على حياتهم.
الرواية الأخرى، والاصح، هي التالية: إسرائيل لا تقاتل ضد منظمة بل ضد دولة غزة. دولة غزة بالفعل تقودها حماس، وهذه المنظمة نجحت في ان تجند كل مقدرات دولتها، تأييد معظم سكانها والولاء التام للمثقفين المدنيين حول زعامة السنوار، في ظل التأييد التام لايديولوجيته. بهذا المفهوم، فان غزة تشبه جدا المانيا النازية، التي فيها أيضا وقع اجراء مشابه. ولما كان هذا هو وصف دقيق للوضع فبالتالي صحيح أيضا إدارة القتال بما يتناسب مع ذلك.
ان الحرب بين الدول لا تحسم فقط بالصراع العسكري بل وأيضا من خلال قدرة طرف ما على كسر المنظومة الخصم، والقدرة الاقتصادية، واولا وقبل كل شيء القدرة على توفير الطاقة هي ذات أهمية عليها. لقد نبع انهيار المانيا في بداية 1945 أساسا من فقدان حقوق النفط الألمانية، ومن اللحظة التي لم يكن فيها لألمانيا ما يكفي من الوقود لطائراتها ودباباتها – حسمت الحرب.
محظور بالتالي على إسرائيل ان توفر للطرف الاخر أي قدرة تمدد طول نفسه. واكثر من ذلك، نحن نروي بان السنوار انه لا يهمه اذا ما مات كل مواطني غزة. مثل هذا العرض ليس دقيقا، إذ إنه من هن النساء الغزيات "المسكينات"؟ هن كلهن الأمهات، الاخوات والنساء لمقاتلي حماس. من جهة هن جزء من البنية التحتية الداعمة للمنظمة، ومن جهة أخرى اذا ما شهدنا مصيبة إنسانية، فينبغي الافتراض بان قسما من مقاتلي حماس والقادة الأصغر سيبدؤون بالفهم بان الحرب عديمة الجدوى وانه من المجدي لهم ان يمنعوا مسا لا مرد له لابناء وبنات عائلاتهم.
ان السبيل للانتصار في الحرب بسرعة اكبر وبثمن اقل علينا يفترض انهيار المنظومات في الطرف الاخر وليس فقط قتل مزيد من مقاتلي حماس. الاسرة الدولية تحذرنا من مصيبة إنسانية في غزة ومن اوبئة قاسية. محظور علينا أن نخاف ذلك، مع كل المصاعب التي ينطوي عليها الامر. فالاوبئة القاسية في جنوب القطاع ستقرب النصر وستقلل المصابين في أوساط جنود الجيش الإسرائيلي. ولا، هذه ليست وحشية لذاتها، إذ اننا لا نؤيد معاناة الطرف الاخر كهدف بل كوسيلة. توجد للطرف الاخر إمكانية وقف المعاناة اذا ما استسلموا. السنوار لن يستسلم لكن لا يوجد ما يدعو قادة كتائب حماس في جنوب القطاع الا يستسلموا حين لا تكون لهم وقود ولا تكون لهم مياه وحين تصل الأوبئة اليهم أيضا وحين يزداد الخطر على حياة بنات عائلاتهم. مطلوب من الكابينت الإسرائيلي أن يبدي تصلبا اكبر تجاه الأميركيين وعلى الأقل القدر على ان يقول الامر التالي: طالما لا يعاد الى إسرائيل كل المخطوفين، لا تتحدثوا معنا عن الجوانب الإنسانية.
ونعم، نحن نؤمن بان الضغط الإنساني أيضا هو وسيلة مشروعة لزيادة الاحتمال لان نرى المخطوفين على قيد الحياة. لكن محظور، ببساطة محظور تبني الرواية الاميركية التي "تسمح" لنا ان نقاتل فقط ضد مقاتلي حماس بدلا من أن نقوم بالامر الصحيح – الا وهو القتال ضد كل المنظومة الخصم، إذ بالذات انهيارها المدني سيقرب نهاية الحرب. عندما يقول المسؤولون الإسرائيليون في الاعلام "هذا إما نحن أو هم" فمن الصواب تأكيد السؤال من هو "هم". "هم" ليسوا فقط مقاتلي حماس مع السلاح بل أيضا كل الموظفية "المدنية" بما في ذلك مدراء المستشفيات ومدراء المدارس، ونعم، أيضا كل السكان الغزيين الذين ايدوا بحماسة حماس وهتفوا في ضوء أفعال الفظاعة التي وقعت في 7 أكتوبر.

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