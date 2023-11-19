لا يوجد وقت

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11/19/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أسرة التحرير






في ليل السبت أول من أمس نشرت حماس شريطا مسجلا يبعث على تخوف عظيم على حياة آريه زلموفتش، من سكان نير عوز ابن 86، الذي اختطف من بيته الى قطاع غزة في 7 أكتوبر. في ذاك اليوم أعلنت حكومة تنزانيا بان كلمنس فليكس متنغا، طالب ابن 22 كان في كيبوتس ناحل عوز وواحد من اثنين من مواطنيها ممن اعتبروا مخطوفين، مات. قبل يومين من ذلك عثر على جثة المخطوفة يهوديت فايس، ابنة 64 من بيري، قرب مستشفى الشفاء: "لم نتمكن من الوصول اليها في الوقت المناسب"، قال الناطق العسكري دانييل هجاري. وقبل بضعة أيام من ذلك عثر قرب الشفاء على جثة نوعا مرتسيانو، مجندة المراقبة ابنة الـ 19 من موديعين والتي قتلت في أسر حماس – بعد أن نشرت حماس شريطا ظهرت فيه على قيد الحياة في الاسر.
يؤكد الواقع ما تصرخ به عائلات المخطوفين بدم قلبها: "كل لحظة تمر هي حرجة". وعلى الرغم من ذلك يبدو أن إسرائيل لا تسارع الى إقرار صفقة لتحرير المخطوفين وذلك أيضا لاعتبارات غير موضوعية – مثل ضغوط سياسية من اليمين المتطرف، وعلى رأسه ايتمار بن غفير، ضد التنازلات لحماس.
شيء كهذا لا يقبله العقل. يوجد في غزة نحو 240 شخصا مخطوفا – وبينهم رضع، أطفال، نساء وشيوخ، وفي نفس الوقت يبدو ان بنيامين نتنياهو قلق اكثر من مسألة بقاء حكومته مما هو قلق على حياتهم. لهذا السبب فانه يفضل تكريس وقته لصور العلاقات العامة التي يلعب فيها جنود ومجندات من الجيش الإسرائيلي أدوارا في حملته، ويهمه أقل ان يلتقي بعائلات المخطوفين (ومع عائلات ثكلى ومع عائلات اخليت من غلاف غزة وحدود الشمال).
في الأسبوع الماضي جرى الحديث عن صفقة سيتحرر فيها نحو 50 مخطوفا، وبعد ذلك نشر ان الولايات المتحدة وقطر تحاولان الدفع قدما بصفقة يتحرر فيها نحو 70 مخطوفا، على دفعتين. لكن في الوقت الذي يبحثون فيه اذا كان مجديا عقد مثل هذه الصفقة او غيرها تتواصل الحرب كل الوقت، وحياة المخطوفين في خطر. ثمة من يقول ان ضربات إضافية لحماس ستجبر يحيى السنوار على ان يوافق على تنازلات اكبر في المفاوضات. غير أن هذه الضربات لحماس من شأنها أن تعرض للخطر حياة المخطوفين. آخرون يخشون من أن الهدنة في القتال ستعطي حماس مهلة للانتعاش. بالتأكيد توجد هنا مخاطرة، لكن هنا المكان لان نذكر بان دور الجيش هو حماية المدنيين (المخطوفين في هذه الحالة)، وليس العكس.
امس كان مهرجان جماهيري امام ديوان رئيس الوزراء في القدس في ختام مسيرة استمرت لاربعة أيام انضم اليها نحو 25 الف شخص أرادوا الاحتجاج من أجل إعادة المخطوفين. ومسيرة واحدة أخرى كانت في ميدان المخطوفين. رسالتهما للحكومة حادة وواضحة: لن تكون صورة نصر دون إعادة المخطوفين. على الحكومة ان تتغلب على الترددات وان تعمل على الفور لاعادتهم الى الديار.

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