أيام حاسمة

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

تل ليف رام

في نهاية الأسبوع صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال قطاع غزة وعمل في شرق مدينة غزة، في الاحياء التي لم يدخلها بريا بعد.

لكن اكثر من تقدم الفرق الى المنطقة الشرقية من المدينة او من أي هدف عملياتي آخر، يخيل ان مسألة المخطوفين واستنفاد خطوة المفاوضات هي الان ستكون المسألة المركزية قبيل اتخاذ القرار.

مقابل تعميق النشاطات العملياتية الى جباليا والزيتون، والتي ما تزال محدودة في شمال القطاع، معقول الافتراض بانه توجد أيضا مخططات لاحقة. هكذا بحيث أن قيادة الجيش مطالبة بان تدير التوتر الذي بين الرغبة في مواصلة التقدم الى الامام، من جنوب مدينة غزة، وبين اختراق الطريق في المفاوضات لتحرير المخطوفين. الزمن الذي يمر من هذه الناحية لا يلعب في صالح إسرائيل ولا يتناسب مع الإنجازات العسكرية تجاه حماس في شمال القطاع وبخاصة في مدينة غزة.

الموقف المتصدر في جهاز الامن هو انه في حالة الوصول الى اتفاق، فان الجيش سيعرف كيف يتصدى عمليا لهدنة بضعة أيام في القتال وسيتمكن من استئناف المعركة دون أن يتسبب بضرر شديد للخطوة العملياتية. في كابينت الحرب يوجد توافق على أن استمرار ممارسة الضغط العسكري ضروري من اجل التقديم في المفاوضات لتحرير المخطوفين. لكن الخلاف الأخير في الكابينت يجسد أساسا المعاضل القاسية والمعقدة التي توجد على جدول الاعمال.

الاقتراح للصفقة نقله القطريون يوم الثلاثاء وهو يتحدث عن تحرير نحو 50 امرأة وطفلا. غير أن الصفقة المقترحة تنطوي على أن حماس هي التي ستقرر هوية المحررين وستفصل بين الأمهات والأطفال. أثار هذا الموضوع اعتراضا لدى بعض من أعضاء الكابينت الضيق. في المقابل كان هناك من قالوا انه ينبغي أن نأخذ ما هو ممكن تحقيقه في هذه اللحظة. وهذا بخاصة سبب خطر الحياة المتزايد كلما مر الوقت. وحسب المؤيدين لقبول الصفقة، من شأننا لاحقا ان نندم على أننا فوتنا الفرصة.

هذه معاضل وحشية. غير ان اخراج الخلاف عن حدوده في الكابينت يوفر لحماس بعض التشجيع.

من المتوقع للجيش الإسرائيلي أن ينشر في الأيام القادمة تفاصيل أخرى عما يجري في مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى. التحدي لدى الجيش هو أن يعرض على العالم نتائج تعد مسدسا مدخنا عما يجري من تحت أرض الشفاء. في الجيش يعتقدون أنهم سينجحون في هذا التحدي.

في هذه الاثناء تواصل فرقة 252 العمل في منطقة بيت حانون ومحيطها لضرب البنى التحتية لحماس وضرب انفاق المترو.

ان الجهد المركزي للفرقتين الاخريين، 162 و 36 غايتها هزيمة كتائب حماس المتبقية في القسم الشرقي من مدينة غزة وحتى منطقة الحدود. هذه مناطق تجاوزها الجيش الإسرائيلي عمليا كجزء من الخطة العملياتية التي تقضي بعدم الصدام مع حماس في خطوط الدفاع المحصنة التي بناها امام الحدود مع إسرائيل. المعارك في الأيام القادمة هي على جباليا.

بعد مخيم الشاطئ، بنى الحكم لحماس، احتلال الرمال الفاخر وشاطئ البحر ومستشفى الشفاء، في القتال في جباليا ستسعى حماس الى تحقيق رمز هام في قوة القتال التي ستظهرها في وجه قوات الجيش الإسرائيلي وحجم المصابين الذين ستوقعهم لنا. اذا ما نجح الجيش الإسرائيلي في تفكيك مقاومة الكتائب المتبقية بشكل سريع وناجع – فهذا

سيكون إنجازا هاما.