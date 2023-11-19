القسام تعلن تدمير 29 دبابة وآلية للاحتلال في معارك اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مقاتليها تمكنوا من تدمير 29 دبابة وآلية تابعة للاحتلال اليوم الأحد بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون، شمال قطاع غزة".
وأشارت إلى أنها "أوقعت قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة تابعة للاحتلال متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي".
كما أعلنت أنها قصفت "حشودا لآليات العدو في محور جنوب غزة بدفعات صاروخية".
وأضافت "قصفنا قاعدة تسيلم العسكرية بدفعة صاروخية".
من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت بقذائف الهاون "حشودا للعدو الصهيوني في بيارة مرتجى في حي الزيتون وأصبناها بشكل مباشر".
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