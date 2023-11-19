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القسام تعلن تدمير 29 دبابة وآلية للاحتلال في معارك اليوم

11/19/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مقاتليها تمكنوا من تدمير 29 دبابة وآلية تابعة للاحتلال اليوم الأحد بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون، شمال قطاع غزة".
وأشارت إلى أنها "أوقعت قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة تابعة للاحتلال متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي".
كما أعلنت أنها قصفت "حشودا لآليات العدو في محور جنوب غزة بدفعات صاروخية".
وأضافت "قصفنا قاعدة تسيلم العسكرية بدفعة صاروخية".
من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت بقذائف الهاون "حشودا للعدو الصهيوني في بيارة مرتجى في حي الزيتون وأصبناها بشكل مباشر".

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