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غزة.. أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال

11/19/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المكتب "الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 13 ألفا بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.
وأكد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن "عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود".
وحمّل "الإعلامي الحكومي"، "الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن تحويل مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية".
وجدد مطالبته "بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات".

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