غزة.. أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المكتب "الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 13 ألفا بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.
وأكد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن "عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود".
وحمّل "الإعلامي الحكومي"، "الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن تحويل مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية".
وجدد مطالبته "بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات".
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