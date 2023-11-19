-->

Sunday, 19 November 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضغوط على بايدن تصل لحدود قصوى لكبح جماح عدوان الاحتلال على غزة

11/19/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لمزيد من الضغوط لكبح جماح الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، فقد أثار سقوط آلاف الضحايا في صفوف المدنيين والظروف الإنسانية البائسة قلق الحلفاء العرب، ولكنه أثار أيضا مستوى غير عادي من الانتقادات داخل إدارته.
وقال آرون ديفيد ميلر، الذي عمل مستشارا للعلاقات العربية الإسرائيلية خلال فترة عمله في وزارة الخارجية الأميركية لمدة 25 عاما: "لقد أذهلتني حدة هذه الأحداث، لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا من قبل" في إشارة إلى حدة الانتقادات الداخلية لموقف إدارة بايدن من الحرب.
أرسلت العديد من المذكرات الداخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن من خلال قناة أنشئت بعد حرب فيتنام، و تسمح للموظفين بالإعلان عن عدم موافقتهم على السياسة المتبعة.
ويقال أيضا أنه هناك رسالة مفتوحة يجري تداولها في أروقة وكالة التنمية الدولية الأميركية وأخرى أرسلت إلى البيت الأبيض من قبل السياسيين الذين عينتهم الإدارة والموظفين الذين يمثلون العشرات من الوكالات الحكومية، ورسالة أخرى إلى أعضاء الكونغرس من قبل الموظفين في الكابيتول هيل.
معظم هذه المعارضة غير علنية، وغالبا ما تكون التوقيعات على هذه الرسائل مجهولة خشية أن يؤثر ذلك على المستقبل المهني للموقعين في حال الكشف عن هوياتهم ، لذا فإن الحجم الحقيقي لهذه المعارضة غير واضح. ولكن وفقا للتسريبات التي تناولتها تقارير إخبارية متعددة، انضم مئات الأشخاص إلى موجة المعارضة.
وقال مسؤول في الإدارة الاميركية لـ"بي بي سي" إن هذه المخاوف حقيقية للغاية وهناك مناقشات نشطة بشأنها.
وتطلب الرسائل من الرئيس بايدن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار كحد أدنى، والضغط على الاحتلال بشكل أكبر للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي بعض الحالات، تكون النبرة أشد تماشيا مع مواقف النشطاء السياسيين الشباب، وتعكس على ما يبدو إلى حد ما الانقسام بين الأجيال، حيث هناك جيل أكثر انتقادا لإسرائيل وتعاطفا مع الفلسطينيين.
وقتل كيان الاحتلال أكثر من 12 ألف شخص في غزة منذ هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
وأحدث العدد الكبير من الضحايا في غزة "صدمة" في الإدارة الاميركية، وفقا لجينا أبركرومبي وينستانلي، الدبلوماسية الأميركية السابقة التي تشغل الآن منصب رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط.
وأضافت أن دعم الإدارة الأميركية للعملية العسكرية الصهيونية يبدو بالنسبة للكثيرين "موقفا أحادي الجانب أكثر من اللازم من قبل للحكومة الأميركية".
وقد وقعت السيدة أبركرومبي وينستانلي على برقيات معارضة لمواقف الحكومات الأميركية خلال مسيرتها المهنية، وقد استشارها الموظفون الحاليون حول ما إذا كان ينبغي عليهم القيام بذلك الآن.
وقالت إن هذه المذكرات تبدو وكأنها منتشرة على "نطاق أوسع" أكثر من غيرها، حيث تجذب أشخاصا لا يعملون في هذا المجال تحديدا.
وتعتقد وينستانلي أن الاصوات المعارضة ساهمت في حدوث تحولات كبيرة في اللغة الأميركية بالإضافة إلى التركيز على رسائلها، منذ الأيام التي أعقبت هجوم حماس مباشرة عندما تعهد الرئيس بايدن بتقديم دعم ثابت للاحتلال الإسرائيلي في خطاب عاطفي.
وبسبب الدمار في غزة والغضب المتزايد في العالم العربي، أصبح خطاب الإدارة بشأن حماية المدنيين أكثر إلحاحا.
وقال بلينكن مؤخرا: "لقد قتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين" في غزة، وهو وغيره من كبار المسؤولين يتعاملون الآن مع المساعدة الإنسانية ليس باعتبارها ضرورة أخلاقية فحسب، بل وضرورة إستراتيجية أيضا.
ويسلط بلينكن الضوء على هذا الأمر عند لقائه بالموظفين المحبطين في جلسات الاستماع، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر. ويوضح أن "الولايات المتحدة الأميركية، وليس أي دولة أخرى، هي التي تمكنت من التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير هدنات إنسانية قصيرة".
ويدرك وزير الخارجية الغضب الذي يشعر به موظفو إدارته وقد حرص على معالجته، فقد كتب بعد عودته من رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، في رسالة بالبريد الإلكتروني "نحن نستمع لكم". "ما تشاركونه معنا يندرج في سياستنا ورسائلنا". ولكنها لم تغير التوجهات السياسية الأساسية، وعلى ما يبدو، لم يكن لها تأثير كبير على عدوان الاحتلال.
وأصبحت إدارة بايدن أكثر صراحة في التعبير عن خلافاتها المتزايدة مع الاحتلال، فقد تطرق بلينكن عمدا إلى مسألة الحكم الفلسطيني والدولة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء العملية العسكرية للاحتلال وهو ما ترفضه الحكومة اليمينية الصهيونية.
ويجري الرئيس الاميركي اتصالات هاتفية متكررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويواصل كبار المسؤولين زياراتهم المستمرة للمنطقة، ويضغطون على الاحتلال للالتزام بقوانين الحرب.
لكن ليس هناك ما يشير إلى أن إدارة بايدن تفكر باستخدام ورقة ضغطها الرئيسية عبر وضع شروط على مساعدتها العسكرية الضخمة للاحتلال، والتي زادت بشكل أكبر بعد هجوم حماس.
وأشار بايدن هذا الأسبوع إلى أن الولايات المتحدة لم تمنح الاحتلال موعدا نهائيا لإنهاء حملتها العسكرية، مضيفا أن ذلك سينتهي عندما "تفقد حماس قدراتها".
خلاصة القول هي أن الولايات المتحدة والاحتلال لديهما نفس الهدف، وفقا لميلر، المستشار السابق في وزارة الخارجية.
وكلاهما يريدان تدمير قدرة حماس العسكرية، حتى لا تتمكن من شن هجوم آخر على غرار الذي حدث في السابع من تشرين أول (أكتوبر) إلى الأبد.
وقال لو أخذنا هذا الهدف بعين الاعتبار، فإن وقف إطلاق النار الكامل الذي ينهي الأعمال العدائية سعيا لتحقيق السلام ليس له معنى من الناحية العملية أو السياسية.
وقال ميلر إن ذلك لا يؤدي إلا إلى تأخير الحرب، "لأنك لن تحصل على النهاية المتفق عليها لهذه الحرب".
إذا، ما الذي سيجبر الرئيس بايدن على تغيير موقفه؟ على الأرجح ليست المعارضة الداخلية، على الرغم من كل هذه التوترات، إلا أن المعارضة في الإدارة لم تبلغ مرحلة التمرد بعد، وقد استقال مسؤول واحد فقط في وزارة الخارجية علنا.
ويشير ميلر إلى أن الأمر سيتطلب على الأرجح حدثا خارجيا، مثل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس دون قيد أو شرط، أو عملية للاحتلال واحدة تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الفلسطينيين، على الرغم أن الحد المطلوب في هذا الشأن قد تم رفعه إلى حد كبير.
وهناك أيضا مخاطر سياسية على بايدن، فالجمهوريون والديمقراطيون التقليديون يتضامنون مع الاحتلال، لكن المخاوف داخل التيار الأصغر سنا والأكثر يسارية في الحزب الديمقراطي آخذة في التزايد.
وقد أرسل موظفو حملته الانتخابية السابقون رسالتهم الخاصة إلى الرئيس يطالبونه فيها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وكانت غوين شرودر، التي عملت في فريق بايدن الرقمي خلال انتخابات 2020، واحدة من الموقعين على الرسالة.
وقالت إن "رد إسرائيل غير المتناسب" في غزة، يظهر أن حياة الفلسطينيين "أقل قيمة من حياة حلفائنا الإسرائيليين"، مضيفة: "أنا لا أشعر بالخجل لانتخاب بايدن، لكنني أعيش صراعا كل يوم؛ أهذه هي الإدارة التي حاربت بشدة في سبيلها؟".
ومن السابق لأوانه الحديث عن كيفية تأثير هذه المشاعر على حملة بايدن لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن من المؤكد أنه يسير على حبل رفيع.-(وكالات)

MENAFN19112023000072011014ID1107453850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث