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غزة مقبرة جماعية لـ 40 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود

11/19/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






الحرب لأجل الحرب،، فلا تصور آخر عند الاحتلال لحال اليوم التالي على إنهائها سوى إبادة سكان غزة وتهجير ما تبقى منهم خارج القطاع.
الكيان المحتل يستحضر النسخة المحسنة لما كانت الحركة الصهيونية تفعله قديما في ثلاثينيات القرن المنصرم عبر قتل أبنائه بنفسه وإلصاق التهمة بالمقاومة الفلسطينية، لأجل دفع اليهود المتناثرين بالعالم للهجرة إلى فلسطين واستيطانها، فالسلوك النازي لا يتغير بل يزداد فتكا بالفلسطينيين واستباحة دمائهم.
وتأتي إزاحة الستار عن حيثيات "حفل نوفا" كأكبر أكذوبة ساقها الاحتلال للعالم بعدما كشف إعلامه عن قيام طيرانه، بقصفه وقتل الإسرائيليين داخله ومن ثم إلصاق التهمة بحركة "حماس"، وذلك بعد انقضاء أكثر من شهر ونصف على جعل غزة "مقبرة جماعية" خالية من الحياة، بالغارات الجوية والتوغلات البرية الاحتلالية والتي طالت أكثر من 40 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، بالتزامن مع ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة.
فرئيس حكومة الاحتلال، المتطرف "بنيامين نتنياهو"، المتمسك باستماتة بورقة حرب الإبادة ضد قطاع غزة لحماية نفسه من المساءلة القضائية في كيانه المحتل، هو مستعد لنسج الأكاذيب المضللة، على غرار كشف صحيفة "هآرتس" نتائج تحقيق أجرته الشرطة والاجهزة الامنية للاحتلال خلص لمسؤولية جيش الاحتلال عن قصف "حفل نوفا" الموسيقي عند المنطقة المحاذية لقطاع غزة، والذي ضم نحو 4 آلاف مستوطن وأجانب، غالبيتهم تمكنوا من الفرار، وليس كما زعم الاحتلال بمسؤولية "كتائب القسام" عنه.
وبالرغم من أهمية كشف زيف الرواية الصهيونية أمام العالم، إلا أن إماطة اللثام عن حقيقة ماجرى لن يحرك الأذرع الأممية والدولية للتحقيق فيها، بعد أن سمحت، إما عبر الصمت أو بمنح الضوء الأخضر، باستمرار مجازر الاحتلال الوحشية، أسوة باستهداف غاراته قسم الأطفال في مستشفى "كمال عدوان" بقذيفة ألحقت أضرارا جسيمة، وتدمير المزيد من الأبنية السكنية في مخيمي البريج والنصيرات، وسط قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 28 فلسطينيا.
وكثف الاحتلال غاراته الجوية الهمجية على شمال القطاع، وقصف منزل عائلة فلسطينية كاملة تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض في حي الدرج، شرق المدينة، ومعاودة قصف مخيم جباليا، شمالا، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن قصف أحياء سكنية شرق مدينة رفح واستهداف المنازل المحيطة بمستشفى غزة الأوروبي، شرق خانيونس، جنوبا، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 12300 فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل.
في حين اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة تحول إلى "منطقة موت"، داعية إلى إخلائه بالكامل، وذلك في تصريح لها قالت فيه أنها قادت بعثة تقييم إلى المستشفى، وترأست فريقا مشتركا من الأمم المتحدة يضم خبراء في الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مجموعة من الوكالات في مهمة قصيرة و"شديدة الخطورة" إلى المستشفى.
وقالت إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مشيرة إلى أن 291 مريضا، من بينهم 32 طفلا "حالاتهم حرجة جدا"، إلى جانب 25 عاملا صحيا ما يزالون داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق وصف الوضع في المستشفى بأنه "يائس".
وأشارت إلى أن "آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة، ورأى الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك".
وبينت المنظمة أن هناك نقصا في المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى ما تسبب في توقف أكبر المستشفيات وأكثرها تقدما في غزة عن العمل، كما أن "ممرات المستشفى وأرضه امتلأت بالنفايات الطبية والصلبة ما زاد خطر العدوى.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عددا من المرضى توفوا خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية بسبب غياب الخدمات الطبية.
وفي الأثناء؛ وما بين غزة والضفة الغربية، يواصل الاحتلال تصعيده في محافظتي بيت لحم وجنين، مما أدى لاستشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من؛ الشاب عمر علي اللحام برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، وعصام الفايد (46 عاما)، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال عملية عسكرية على مخيم ومدينة جنين، شن خلالها الاحتلال عملية اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، كما عملت خلالها جرافاته العدوانية على تدمير البنى التحتية في محيط المخيم.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر ب 50 دورية وآلية عسكرية ترافقها جرافة عسكرية، مدينة جنين، أمس، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانها.
وداهمت قوات الاحتلال أحياء جنين- نابلس ونصبت حاجزا عسكريا، كما اقتحمت أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، مما أسفر عن مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
من جانبها، قالت حركة "حماس" في بيان لها أمس، إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستوى الإقليمي والدولي إثر ارتكاب الاحتلال مجازر وحشية في مدارس إيواء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصا في مدرسة الفاخورة وتل الزعتر، وذلك بعد ساعات من ارتكابه لجريمة الحرب بتفريغ مجمع الشفاء الطبي من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى".
وأضافت أن "هنية أكد خلال الاتصالات على أهمية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن قطاع غزة".
كما أكد على ضرورة التحرك السريع لإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت مؤخرا والتي تطالب بوقف العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة وحماية المستشفيات؛ وفقا لما جاء في البيان.
وبالمثل؛ قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الكيان الصهيوني الإرهابي يمارس أبشع الجرائم في غزة والضفة والسجون أمام العالم بأسره دون حسيب أو رقيب بدعم فاضح من أميركا.
وأضافت بأن الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه ووطنه لن يهزم وهو يدافع عن وجوده وحقوقه كما باقي الشعوب، وأن المقاومة مستمرة ومشروعه في وجه المحتل الغاصب.

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