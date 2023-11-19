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معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

11/19/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






تقرير خاص - (الإيكونوميست) 12/11/2023
بينما تستمر إسرائيل في شن حربها على غزة، فإن معضلتها تتفاقم: هل تعطي الأولوية للنصر، أم المدنيين، أم الرهائن، أم العلاقات مع أميركا؟
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صحراء النقب -ثمة شاشة كبيرة تحتل مساحة كبيرة في خيمة على أطراف قاعدة عسكرية في صحراء النقب. وعليها تظهر عشرات المربعات الزرقاء التي تمثل انتشار القوات الإسرائيلية على الأرض، على بعد 20 كيلومترًا في شمال شرق مدينة غزة. داخل هذا المقر لأحد ألوية المشاة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، يقوم ضباط العمليات بتنسيق مهام البحث والتدمير الخاصة بأنفاق حماس من بعيد.
بعد أسبوعين من إطلاق هجومها البري داخل قطاع غزة، لدى إسرائيل حوالي أربع فرق (حوالي 10.000 جندي) تقاتل في المنطقة. بعض الطوابير العسكرية تشق طريقها إلى وسط مدينة غزة. ويعمل جنود آخرون في البلدات النائية التي أصبحت الآن في الغالب فارغة، ويتنقلون من منزل إلى آخر بحثًا عن المزيد من فتحات الأنفاق. ويقول أحد الضباط: "سوف تكون هذه فرصتنا الوحيدة للقضاء على أكبر قدر ممكن من شبكة حماس تحت الأرض"، في إشارة إلى نظام الأنفاق الذي أقامته الحركة، والذي يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر. ويضيف الضابط: "لا نعرف المدة التي يتعين علينا أن نعمل فيها وعلينا تحقيق أقصى استفادة منها بينما نستطيع ذلك".
شرع الدعم الغربي للحملة الإسرائيلية في التراجع. في 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إنه على الرغم من دعمه لحق إسرائيل في الرد على الهجوم (الإرهابي) الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فإنه "في الواقع، هناك أطفال، وهناك نساء، وهناك كبار في السن تعرضوا للقصف والقتل. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية". لكن أميركا، أقرب حليف لإسرائيل، لم تطالب بوقف لإطلاق النار بعد. ولذلك لا يضيع الجيش الإسرائيلي أي وقت. لكنه وصل في حملته إلى نقطة أصبحت فيها أهداف الحكومة الإسرائيلية المعلنة -تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس وإنقاذ الرهائن ال239 الذين ما يزالون محتجزين في غزة- في توتر متزايد.
في الأيام الأخيرة، تركز الاهتمام بشكل كبير على المستشفيات الموجودة في وسط غزة، وخاصة "مستشفى الشفاء"، أكبرها على الإطلاق. وقد أصبحت هذه المستشفيات أماكن تجمعات، ليس للجرحى فقط، ولكن أيضًا لآلاف المدنيين الذين بقوا في المدينة، ويحتمون حولها. وقال طبيب في "المستشفى الأهلي" إن إمدادات الدم في المستشفى نفدت يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، مما حال دون نقل الدم للمرضى. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن المستشفيات أيضًا المكان الذي تقع فيه المقرات الرئيسية لحركة حماس تحت الأرض. واتهم العاملون في مستشفى الشفاء إسرائيل بإطلاق النار عليهم والتسبب في وفاة المرضى من خلال قطع الكهرباء عن المستشفى.
وفي 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن فتح طريق هروب للمدنيين خارج "مستشفى الشفاء" ومستشفيين آخرين، والذي يُفترض أن يوصلهم إلى الطريق المؤدي إلى جنوب المحيط الذي تجري فيه إسرائيل عملياتها. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الأمر بشن هجوم نهائي على المستشفيات التي يقولون إنها مقرات لحماس لم يأت بعد من حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء. ولكن في اليوم نفسه، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، لشبكة (سي بي إس) الإخبارية، على الرغم من اعترافه بوجود "معلومات مفتوحة المصدر" تشير إلى استخدام حماس للمستشفيات كمخابئ للأسلحة ومراكز قيادة، إن بلاده "لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات. حيث يقع الأبرياء والمرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية في تقاطع النيران".
السبب الرئيسي لتردد الحكومة هو الأمل في التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن؛ وتنتظر إسرائيل الاتفاق على إطلاق ما لا يقل عن مائة. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح بعض السجناء الفلسطينيين -الذين تحتجز 4.450 منهم في سجونها- وتسمح بدخول المزيد من الإمدادات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة. وتجري محادثات غير مباشرة حول إبرام نوع من الصفقة في كل من قطر ومصر، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لزعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، الهدف الرئيسي لإسرائيل. ومن غير الواضح ما إذا كان أي اتفاق من شأنه أن يؤجل محاولة الجيش الإسرائيلي تدمير أي منشآت تابعة لحماس بالقرب من المستشفى أو أسفله؛ ويبدو من غير المرجح أن يتخلى عن ذلك. ومع استمرار المفاوضات المتوترة، تحاول إسرائيل حث أكبر عدد ممكن من المدنيين المتبقين داخل مدينة غزة، والذين يعتقد أن عددهم حوالي 100.000، على المغادرة إلى الجنوب أيضًا.
لكنَّ رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بأي شكل من أشكال السيطرة الفلسطينية على غزة بعد الحرب يؤدي أيضاً إلى تقويض الدعم الدولي لحملتها. ويدعو أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف إسرائيل إلى إعادة احتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات التي قامت إسرائيل بتفكيكها هناك في العام 2005. وقد نفى نتنياهو أن تكون هناك أي خطط للقيام بذلك، لكنه أصر أيضًا على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ، بعد الحرب، "بالسيطرة الأمنية الشاملة، بما في ذلك القدرة على الدخول متى أردنا للقضاء على الإرهابيين الذين قد يظهرون مرة أخرى". كما استبعد عودة "السلطة الفلسطينية" التي أطاحت بها حماس في انقلاب في العام 2007، قائلاً إنها "تعلم أطفالها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل". وأضاف أن الرئيس محمود عباس "لم يدن بعد المجزرة الرهيبة التي وقعت بعد مرور 30 يومًا" على حدوثها.
من جهتها، أوضحت إدارة بايدن مسبقًا أنها تريد أن تسيطر "السلطة الفلسطينية" على غزة بمجرد انتهاء القتال، وهي تعمل على تحقيق مثل هذا المستقبل. ويبدو أن نتنياهو، الذي يتراجع دعمه الشعبي، أكثر قلقًا بشأن التشبث بقاعدته القومية المتقلصة من الاستعداد لتحديد مصير القطاع في حال تمت إزالة حماس من السلطة. ومع ذلك، وفي إشارة إلى أنه قد لا يبقى في منصبه إلى الأبد، يعمل المسؤولون الإسرائيليون بهدوء فعليا على وضع خطط لغزة تحت سيطرة "السلطة الفلسطينية".

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: As Israel fights on in Gaza its dilemma gets worse

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