التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

مارك بييريني - (كارنيغي للشرق الأوسط) تشرين الأول (أكتوبر) 2023



إلى جانب المأساة التي يعيشها الأرمن، لدى الكثير من دول المنطقة والعالم مصلحة في الأحداث التي يشهدها الإقليم.

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نقلت نشرات الأخبار مشاهد النزوح الجماعي اليائس للكثير من أرمن ناغورنو-كاراباخ البالغ عددهم 120.000 شخص إلى أرمينيا. ويبدو أن أذربيجان، بمؤازرة صريحة من تركيا وبدعم غير مباشر من روسيا، عازمة على محو أي أثر للوجود الأرمني في هذه المرتفعات، على الرغم من تطميناتها بعكس ذلك. ومع أن الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين أصدروا البيانات، واتصلوا بالقادة، ونسّقوا مواقفهم، يشعر سكان ناغورنو-كاراباخ بأن المجتمع الدولي قد خذلهم وتخلى عنهم، وما عادوا يرون مستقبلاً لهم في أرض أجدادهم. وإلى جانب الأزمة الإنسانية والأحداث التاريخية التي شهدتها العقود الماضية، تفرز الأزمة الراهنة تأثيرات دولية كثيرة.

تبدو الخصومة بين روسيا والغرب واضحة للعيان. فموسكو تمقت ما يُعرف بـ"الثورات الملونة"، وقد وصل رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى سُدة الحكم في العام 2018 نتيجة إحدى هذه الثورات التي شهدتها أرمينيا في ذلك العام. تولى باشينيان منصبه بشكل سلمي بعد الانتخابات، حتى إنه فاز في الانتخابات المبكرة بعد الهزيمة العسكرية الساحقة التي تعرضت لها أرمينيا أمام أذربيجان في نهاية العام 2020. وترى موسكو أنه يمثل نسخة ناجحة من المعارض الروسي أليكسي نافالني، وبالتالي إن أي مشكلة سياسية داخلية يواجهها باشينيان هي بمثابة نبأ سارّ للكرملين.

إضافةً إلى ذلك، لن ترحب روسيا ولا تركيا على الأرجح بوساطة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي في أزمة ناغورنو-كاراباخ الراهنة، ما يسهم في إضعاف موقف أرمينيا، على الرغم من الدعم السياسي القوي الذي تحظى به من الغرب. ولم تحقق زيارات المسؤولين الأميركيين إلى أرمينيا وأذربيجان، أو المبادرات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل عقد اجتماع لمستشارين كبار من يريفان وباكو في بروكسل، إنجازًا يذكر حتى الآن.

في غضون ذلك، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحليف القوي وغير المشروط لباكو، يستفيد من إعادة انتخابه لولاية جديدة في شهر أيار (مايو) الفائت ليغتنم في الأزمة الراهنة فرصتَين تتمتعان بأهمية تاريخية. أولًا، يريد إزالة القضية الشائكة المتمثلة في الوجود الأرمني في ناغورنو-كاراباخ من جدول أعمال المجتمع الدولي. وهو يشيد بـ"الانتصار التاريخي" الذي حّققته أذربيجان باعتباره أمرا "تفتخر" به تركيا. وثانيًا، يأمل في إنشاء ممر بري بين أذربيجان ومنطقة نخجوان وتركيا، وبالتالي إعادة توحيد أذربيجان وإنشاء رابط جغرافي بين تركيا والجمهوريات الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى. وسيكون هذا الإنجاز تجسيدًا لجهود أردوغان الرامية إلى إعادة الزخم إلى السياسة الخارجية التركية. ومن غير المستغرب أن ما يُعرف بممر زنغزور يصطدم بمعارضة أرمينيا وإيران. وإذا تم إنشاؤه، ستصبح مسألة السيطرة عليه من بين أبرز القضايا الشائكة في هذه الأزمة الإقليمية.

تبقي إسرائيل كذلك عينها على المنطقة، نظرًا إلى علاقاتها السياسية والعسكرية القوية مع أذربيجان. وقد تجلى ذلك من خلال تزويدها بطائرات مسيّرة هجومية وبيانات الأقمار الاصطناعية خلال حربها ضدّ أرمينيا في العام 2020، وقد أسهم هذان العاملان بشكل حاسم في الانتصار الذي حققته باكو آنذاك. تعد علاقة إسرائيل الدبلوماسية والعسكرية مع أذربيجان الرابط الأوثق الذي يجمعها مع دولة إسلامية حتى الآن، وتشكل بالتالي وسيلة لتعزيز موقع إسرائيل ضد إيران في حال حدوث مواجهة بين الجانبَين.

أخيرًا، بات الاتحاد الأوروبي في موقف مربك مع أذربيجان بعد توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بمبيعات الغاز في تموز (يوليو) 2022. وقد هدف هذا الاتفاق إلى تقليص اتّكال أوروبا على الغاز الروسي، والاعتماد على باكو باعتبارها "شريكًا يُعول عليه بشكل أكبر وجديرًا بالثقة". وفي الوقت الراهن، يبدو أن هذا الاتفاق، الذي انتُقد بشدة لأنه يتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في إزالة الغاز من مزيج الطاقة الأوروبي (مع العلم بأن هذا ليس هدفًا من السهل تحقيقه على المدى القصير)، يشكل ورقة ضغط قوية قد تستخدمها أذربيجان للضغط على بروكسل.

صحيح أن المساعدات الإنسانية العاجلة لأرمن ناغورنو-كاراباخ في طريقها، إلا أن الأولوية التالية تكمن في توفير أشكال أخرى من المساعدة أيضًا. فستواجه أرمينيا صعوبةً في تأمين المساعدات والأموال اللازمة استعدادًا لوصول 60.000 شخص من أصل 120.000 أرمني من الإقليم. وتنطوي هذه المرحلة على تأمين مساكن قبل بدء فصل الشتاء، وإلحاق الأطفال بالمدارس، وتقديم الرعاية الصحية للجميع، إضافةً إلى استحداث وظائف مدرة للمداخيل. ومن شأن هذا الوضع أن يؤجج جذوة الخلافات السياسية المحلية في أرمينيا. تعد هذه المشكلة هائلة لبلدٍ بحجم أرمينيا، لكن الخبرات والأموال متوافرة في دول الغرب التي هي المزود المحتمل الوحيد لهذا النوع من المساعدات. وعلى هذا الأساس، لا بد من أن تكون هذه المسألة محور اتفاق عاجل ومفصل وقابل للتعديل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة، والسلطات الأرمينية من جهة أخرى. لكن مهما حدث على الصعيد الدبلوماسي، تقع على عاتق القوى الغربية مسؤولية حماية اللاجئين الأرمن من صعوبات الشتاء القاسي.

على الساحة الدبلوماسية، من المستبعد جدا أن تُفرز المساعي الأميركية والأوروبية نتائج إيجابية خلال الأسابيع المقبلة. ويُعزى السبب الرئيس في ذلك إلى أن الهجوم العسكري الذي شنّته أذربيجان في 19 أيلول (سبتمبر) والمبادرة السياسية التي ترافقت معه، بمساعدة تركية وموافقة روسية، يكشفان عن الهدف المشترك لقادة الدول الثلاث، والمتمثل في منع القوى الغربية من الانخراط في تعزيز السلام والتعايش الدائمَين في جنوب القوقاز.

يبدو واضحا أن باكو ترى أن هذا "وقت الثأر" تجاه الأرمن، وأن أنقرة تريد اقتناص الفرصة لمتابعة سياستها الخارجية التي تتطلع إلى تحقيق الوحدة التركية وتأكيد دورها القيادي الإقليمي، وأن موسكو تسعى إلى إضعاف باشينيان والحفاظ على وجود روسي قوي في أرمينيا، يشمل قاعدة عسكرية وحرس حدود وبنى تحتية. علاوةً على ذلك، ترغب موسكو في التصدي لأي حضور غربي ملحوظ في البلاد. في هذا السياق، يخشى بعض المحللين من أن إرساء سلام دائم هو هدف بعيد المنال، إذ يتطلب تنفيذ اتفاق سلام دعمًا قويًا ورقابة حازمة من المجتمع الدولي، وقد يفتح غياب هذين الشرطين الباب أمام اندلاع المزيد من أعمال العنف.

تأثر الاجتماع الذي عقده المجلس الأوروبي في 6 تشرين الأول (أكتوبر) في مدينة غرناطة الإسبانية بثلاث مسائل. أولًا، إبقاء المحافظة على الدعم المقدم لأوكرانيا في وجه الاعتداءات الروسية في صلب الأولويات. وثانيًا، التوصل إلى أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول أرمينيا (إذ سلطت وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية الضوء على موقف المجر المعارض). وثالثًا، إعداد مزيج متوازن وفعال من السياسات يجمع بين الخطوات الإنسانية والتدابير الأشمل المتعلقة بإمدادات الغاز، وإبرام اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان والضمانات الأمنية المترافقة معه. في هذا الإطار، قد تشكل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تموز (يوليو) 2022 عقبة كأداء في وجه خطوات الاتحاد الأوروبي المستقبلية.

سيتبين، في نهاية المطاف، أن أزمة إقليم ناغورنو-كاراباخ عبارة عن اختبار جديد في ميدان التنافس بين روسيا والغرب، وامتحان آخر لمصداقية الاتحاد الأوروبي في الشؤون الدولية.