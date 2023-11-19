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الهولُ.. الهول‏!

11/19/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏كريس هيدجز*‏ - (تقرير كريس هيدجز) 11/11/2023
‏توسعت هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي تقتل مئات الفلسطينيين يوميا، بمن فيهم نحو 160 طفلاً لتشمل قصف المستشفيات المتبقية في غزة.‏
* * *
‏الدوحة، قطر. أجلس في استوديو قناة "الجزيرة" العربية، وأشاهد بثًا مباشرًا من مدينة غزة. وقد اضطر مراسل "الجزيرة" في شمال القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، إلى الجلاء والانتقال إلى جنوب غزة، وترك كاميرته وراءه بعد أن دربها على تصوير "مستشفى ‏‏الشفاء"‏‏؛ أكبر مجمع طبي في غزة. الوقت ليل. والدبابات الإسرائيلية تطلق النار مباشرة باتجاه مجمع المستشفى. ثمة ومضات حمراء أفقية طويلة، وهجوم متعمد على مستشفى. جريمة حرب متعمدة. مذبحة مقصودة لأكثر المدنيين ضعفًا، بمن فيهم المرضى والرضع. ثم تتلاشى التغذية الإخبارية.‏
نجلس أمام الشاشات. ويلفنا الصمت. نحن نعرف ما يعنيه هذا. لا طاقة. لا كهرباء. لا ماء. لا إنترنت. لا إمدادات طبية. كل رضيع في الحاضنات سيموت. كل مريض يحتاج غسيل كلى سيموت. كل مريض في وحدة العناية الحثيثة سيموت. كل من يحتاج إلى الأكسجين سيموت. كل من يحتاج إلى جراحة طارئة سيموت. وماذا سيحدث لـ50.000 شخص الذين أخرجهم القصف المتواصل من منازلهم ولجأوا إلى حرم المستشفى؟ نعرف الإجابة عن هذا أيضًا. الكثير منهم هم، أيضًا، سيموتون.‏
‏ما مِن كلمات يمكن أن تعبر عما ‏‏نشهده‏‏. في هذه الأسابيع الخمسة من الرعب الهائل، هذه واحدة من ذُرى الهول. لامبالاة أوروبا سيئة بما يكفي. والتواطؤ النشط من جانب الولايات المتحدة لا يمكن فهمه. لا شيء يبرر هذا. لا شيء. وسوف يُسجَّل جو بايدن في التاريخ كشريك متواطئ في ‏‏هذه الإبادة الجماعية‏‏. وأدعو الله أن تطارده أشباح آلاف الأطفال الذين شارك في قتلهم لبقية حياته.
تبعث إسرائيل والولايات المتحدة اليوم برسالة مخيفة إلى بقية العالم؛ أن القانون الدولي والإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف، هي كلها حبر على ورق وبلا معنى. إنها لم تطبَّق في العراق. وهي لا تُطبق الآن في غزة. سوف ندمرُ أحياءكم ومدنكم بالقنابل والصواريخ. سوف نقتل عمدًا النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. سوف نضرِب الحصارات لهندسة المجاعة وانتشار الأمراض المعدية. أنتم، "السلالات الأقل شأنًا" في الأرض، بلا أهمية. بالنسبة لنا أنتم حشرات ينبغي سحقها. لدينا كل شيء. وإذا حاولتم أخذ أي شيء منا، فسوف نقتلكُم. ولن يحاسبنا أحد أبدًا.‏
‏نحن لسنا مكروهين بسبب قيمنا. إننا مكروهون لأنه ليست لدينا قيم. نحن مكروهون لأن القواعد تنطبق فقط على الآخرين، وليس علينا. نحن مكروهون لأننا ادعينا لأنفسنا، بغير حق، الحق في ارتكاب المذابح العشوائية. نحن مكروهون لأننا وحشيون بلا قلب. نحن مكروهون لأننا منافقون، نتحدث عن حماية المدنيين وسيادة القانون والإنسانية بينما نقضي على حياة مئات الأشخاص في غزة يوميا، بمن فيهم 160‏ ‏طفلاً.‏
‏ردت إسرائيل بسخط وغضب أخلاقي عندما اتُّهمت بقصف مستشفى الأهلي العربي المسيحي في غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى. زعمَت إسرائيل أن الانفجار نجم عن فشل صاروخ أطلقته "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين". لا يوجد شيء في ترسانة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" يمكن أن يماثل القوة التفجيرية الهائلة للصاروخ الذي أصاب المستشفى. وقد سمع أولئك منا الذين غطوا غزة هذا المجاز الإسرائيلي مرات عديدة، وهو مثير للسخرية. إنهم يلومون دائمًا "حماس" والفلسطينيين على جرائم الحرب التي ارتكبوها هم، ويحاولون الآن قول أن المستشفيات هي مراكز قيادة تابعة لـ"حماس"، وهي بذلك أهداف مشروعة. وهم لا يقدمون أي أدلة على الإطلاق. الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ‏‏يكذبان‏‏ مثلما يتنفسان.‏
أصدرت منظمة "أطباء بلا حدود"، التي يعمل موظفوها في "مستشفى الشفاء"، بيانًا قالت فيه إن المرضى والأطباء والممرضين "محاصرون في المستشفيات تحت النار". ودعت "الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذا الهجوم الذي لا يلين على النظام الصحي في غزة".‏
وأضاف البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تعرضت المستشفيات في غزة لقصف غير متوقف. وتعرَّض 'مجمع مستشفى الشفاء الطبي'، وهو أكبر مرفق صحي حيث ما يزال يعمل موظفو 'منظمة أطباء بلا حدود'، للقصف عدة مرات، بما في ذلك أقسام الولادة والعيادات الخارجية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. الأعمال العدائية حول المستشفى لم تتوقف. وما تزال فرق 'أطباء بلا حدود' ومئات المرضى داخل مستشفى الشفاء. تكرر منظمة 'أطباء بلا حدود' دعواتها العاجلة إلى وقف الهجمات على المستشفيات، وإلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المرافق والطواقم الطبية والمرضى".‏
تحاصر القوات الإسرائيلية والدبابات ثلاثة مستشفيات أخرى في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، في ما قال طبيب لقناة "الجزيرة" إنه "يوم حربٍ ضد المستشفيات". وبحسب ما ورد، فقد "المستشفى الإندونيسي" الكهرباء أيضًا. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن 20 من أصل 36 مستشفى في غزة لم تعد تعمل.‏
‏‏إن وحشية إسرائيل وواشنطن وحرصهما على المصلحة الذاتية فقط توقف الأنفاس. ليس ثمة اختلافات في النية. واشنطن تريد أن يتم الأمر بسرعة فحسب. ممرات إنسانية؟ توقف للقصف؟ هذه وسائل لتسهيل الإخلاء الكلي للسكان من شمال غزة. حفنة من شاحنات المساعدات المسموح لها بعبور الحدود في رفح مع مصر؟ وسيلة تحايل تتعلق بالعلاقات العامة. ثمة هدف واحد، وواحد فقط -القتل، القتل، القتل. وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل. كل ما يتحدث عنه مسؤولو بايدن الآن هو ما سيحدث بعد ذلك بمجرد أن تنتهي إسرائيل‏‏ من ‏‏تدميرها‏‏ لغزة. إنهم يعلمون أن المذابح الإسرائيلية لن تنتهي إلى أن يعيش سكان غزة في العراء من دون مأوى في الجزء الجنوبي من القطاع، ويموتون بسبب نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية.
‏كانت غزة قبل التوغل البري الإسرائيلي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان على هذا الكوكب. ولك أن تتخيل ما سيحدث مع 1.1 مليون من سكان غزة القادمين من الشمال عندما يصبحون مكدسين فوق أكثر من مليون إنسان في الجنوب. تخيل فقط ما سيحدث عندما تصبح الأمراض المعدية مثل الكوليرا وباء. تخيل ويلات ‏‏المجاعة‏‏. سوف يتزايد الضغط لفعل شيء ما. وتأمل إسرائيل أن يكون هذا الشيء هو دفع الفلسطينيين عبر الحدود إلى سيناء في مصر. وبمجرد أن يصبحوا هناك، فإنهم لن يعودوا أبدًا. سوف يكون التطهير العرقي الإسرائيلي لغزة كاملاً. وبعده سيبدأ التطهير العرقي للضفة الغربية.‏
هذا هو حلم إسرائيل المجنون. ولتحقيق ذلك، سيجعلون غزة غير صالحة للسكن.‏
‏اسأل نفسك، لو كنت فلسطينيا في غزة وحصلت على سلاح، ماذا ستفعل؟ إذا قتلَت إسرائيل عائلتك، كيف سيكون رد فعلك؟ لماذا تهتمون بالقانون الدولي أو الإنساني عندما تعلمون أنه ينطبق فقط على المظلومين وليس على الظالمين؟ إذا كان الإرهاب هو ‏‏اللغة‏‏ الوحيدة التي ‏‏ تستخدمها إسرائيل للتواصل؛ واللغة الوحيدة التي تفهمها على ما يبدو، ألن ترد عليها بالإرهاب؟
إن عربدة الموت الإسرائيلية هذه لن تسحق "حماس". فـ"حماس" فكرة. وهذه الفكرة تتغذى على دماء الشهداء. وإسرائيل تزود "حماس" منها بإمدادات وفيرة.‏

*كريس هيدجز Chris Hedges: هو صحفي حائز على جائزة "بوليتزر" للصحافة. كان مراسلاً أجنبيًا لمدة 15 عامًا لصحيفة "‏‏نيويورك تايمز"‏، حيث شغل منصب مدير مكتب الشرق الأوسط ورئيس مكتب البلقان للصحيفة. عمل سابقا في الخارج مراسلاً صحفيًا لصحف "‏‏دالاس مورنينغ نيوز"،‏‏ ‏‏و"كريستيان ساينس مونيتور"، و"راديو الإذاعة الوطنية". وهو مضيف البرنامج الحواري "‏‏تقرير كريس هيدجز".‏

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