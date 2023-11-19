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أكاديميون: الجيش الصهيوني ينشر الفناء والعنصرية

11/19/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب أكاديميون بضرورة إعلاء صوت الحكمة والرشد وفلسفة العقل والامتثال للمنظومة القيمية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.
وعبروا، خلال ندوة نظمتها كلية الآداب في الجامعة الأردنية أمس، احتفاء باليوم العالمي للفلسفة بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإنساني، عن غضبهم لما يحدث للأبرياء والمدنيين والأطفال في قطاع غزة من إمعان متعمد ينفذه الجيش الصهيوني بحقهم قتلا وتهجيرا، ويمنع عنهم الغذاء والدواء والماء، مشيعا فلسفة الفناء والدمار والعنصرية القميئة وانحدار الأخلاق.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات: "لا يوجد تفسير نقبله ويقبله التفكير المتكئ على الثقافة والحس الإنساني والفطرة إلا سبب واحد للقتل، هو المصلحة والمنفعة للقاتل وإهمال مصلحة ومنفعة المقتول"، متسائلا باستنكار: "أي عدل وأي منطق وأي إنسانية وأي حضارة وأي علم وأي فلسفة هذه؟".
وأشار عبيدات إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من الأحداث الراهنة، بأن يكون العلم والمعرفة والابتكار والريادة والإبداع الطريق لحماية الأطفال والنساء من القتل والظلم، والسبيل لبناء المجتمعات.
ودعا الباحثين والطلبة إلى ضرورة البحث عن السبل التي تقي من شرور الإنسان، وتسعى لإعمال العقل، وترسيخ مبادئ الإنسانية والسلام.
وأوضح أن جمال الفلسفة يكمن في أنها تسبق العلم زمانيا، كونها تمنح صاحبها الحرية والتفكير الذي قد لا يقف دائما عند المعرفة، بل يتعداه ليبحث عما هو كامن وراءها.
من جانبه، قال عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة إن الجامعة أدرجت مساق "مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد" مادة إجبارية، انطلاقا من رؤيتها في تعزيز الدرس الفلسفي وبناء منهجيات التفكير والمهارات التواصلية والحوارية عند الطلبة للوصول إلى نشر ثقافة التسامح.
وأكد القضاة في كلمته ضرورة تعزيز الحجج والبراهين والحجج المضادة، وإقامة الحوار مهما كانت الظروف، ليكون التسامح نهجًا وأسلوب حياة، موضحًا أنه لا تسامح في الحقوق الأساسية بل التجاوز عن النقائص ونقاط الضعف والسلبيات هو المقصود، سعيا لبناء مجتمع متحاب ومتعاون.
إلى ذلك، قال المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإنساني الدكتور رائد عكاشة، إن الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة استشعار للدور الحضاري الذي تقوم به في تشكيل الهوية الحضارية للأمة، وفي تشكيل الوعي بمكونات الهوية من جهة، وبكل ما يعمل على محاولة نسفها من جهة أخرى.
بدورها، قالت رئيسة قسم الفلسفة الدكتورة دعاء خليل إنه انطلاقًا من مبدأ الفلسفة القائم على الانتقال من المشكلة إلى السؤال، فلا بد من الاستجابة للتحديات والمتغيرات التي بلغت ذروتها، كالتغيرات المناخية، والمجاعات، والفيضانات، والأزمات الأخلاقية، لتكمن المهمة الرئيسة في رصد الثوابت والمتغيرات، ولئلا يكون الأفق بلا ملامح علينا التفكير انطلاقا من الدوافع.


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