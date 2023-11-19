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المبيضين: توافق أردني صيني بشأن أوضاع غزة

11/19/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د.مهند المبيضين، خلال لقائه أمس، وفدا من جريدة الشعب اليومية الصينية، برئاسة نائب رئيس تحرير الجريدة وانغ يي بياو، عمق العلاقات الأردنية الصينية الراسخة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأشار لمواقف الصين، الداعمة للقضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة، مؤكدا أن هناك توافقا بين المملكة والصين في المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا القضايا العربية.
ولفت المبيضين خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بحضور أمينها العام د. زيد النوايسة، والمديرين العامين لـ(بترا) فيروز المبيضين، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، والسفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين عام 2015، وإعلان جلالته والرئيس الصيني عن إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وخصوصا بمجالي التعاون الاقتصادي والتعليم.
ولفت المبيضين إلى اتفاقيات التعاون بين مؤسسات الإعلام الرسمي ونظيراتها الصينية، ومن أبرزها اتفاقية التعاون بين (بترا) ونظيرتها الصينية (شينخوا)، متطلعا لمزيد من التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين في مجالات الصحافة والإعلام المختلفة، لا سيما الإعلام الرقمي، ودعم البحث العلمي.
واقترح المبيضين بأن يكون هناك ملتقى للإعلام الصيني العربي في الأردن؛ يهدف لتبادل الخبرات والمعارف ووجهات النظر بين مؤسسات الإعلام الأردنية وجريدة الشعب اليومية الصينية، وصناعة محتوى رقمي مشترك.بدوره، أكد بياو، متانة علاقات الصداقة التي تجمع الصين والأردن؛ قيادة وحكومة وشعبا، لافتا في هذا الإطار إلى أن البلدين يمتلكان حضارة مميزة وثقافة عالمية.
وأشار إلى أن جريدة الشعب تأسست عام 1948 قبل تأسيس جمهورية الصين وأسهمت بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. ولفت إلى أن الجريدة تملك علاقات تعاون مع (بترا)، وصحيفة جوردن تايمز الأردنية، متطلعة لتأسيس علاقات تعاون مع مؤسسات إعلامية أردنية أخرى الفترة المقبلة.
كما أكد بياو أن الصين تدعم القضية الفلسطينية وتطالب بتحقيق الإنصاف والعدالة لها، مشددا على دعوة الصين إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2712) الذي يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ودون شروط عن جميع الأسرى.-(بترا)

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